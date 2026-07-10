“China, 4.º participante en revisión del T-MEC”

México, Estados Unidos y Canadá deben tener una “discusión seria” sobre la dependencia que tienen de Asia y en específico de China, en la revisión del tratado comercial que mantienen los tres países (T-MEC), sobre qué sí pueden sustituir en importaciones y qué no; es decir, China será el cuarto participante en esta negociación, señaló el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

El Dato: Desde junio permanece el bloqueo de exportaciones de chips avanzados de IA por parte de Estados Unidos hacia empresas chinas ubicadas fuera esta nación.

“El tema de China es muy relevante porque es, de alguna manera, el cuarto participante en esta revisión, a pesar de que no está en la mesa de negociación… Hay que tener una discusión muy seria entre los tres países norteamericanos sobre qué es posible traer de Asia, no sólo de China, sino de otras partes del mundo de países asiáticos, como procesos productivos en esos sectores del futuro en donde domina China en muchas áreas, qué es posible traerse de esas inversiones a Norteamérica y desarrollar procesos productivos aquí y cuáles son inviables”, indicó Kenneth Smith, presidente del Comité Empresarial Bilateral México-Estados Unidos del Comce.

El especialista sostuvo que, pese a la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de disminuir la dependencia de importaciones a la región o de evitar inversiones de China en sectores que son esenciales para su seguridad, tampoco se puede “crear una fortaleza” que se cierre al comercio con el gigante asiático ni con el resto del mundo. Y aunque destacó que eso tomará tiempo, es necesario tener una política común en América del Norte sobre Pekín, porque ayudará al proceso de integración de los tres países.

“Tienes que darte cuenta cuáles son esos procesos que simplemente por cuestión de viabilidad económica no vas a poder seguir desarrollando en Norteamérica. A lo mejor procesos simples en el uso de mano de obra, porque la región norteamericana ya se está moviendo cada vez más a una economía de servicios y de alta tecnología. Y le conviene a México ese salto tecnológico. Entonces, hay que tener esa conversación con Estados Unidos y con Canadá”, agregó.

Smith sostuvo que desde el Comce se contribuye con recomendaciones al Gobierno de México para hacer un análisis, que es necesario, de en qué sectores sí se puede realizar la sustitución de importaciones con producción de Norteamérica y en cuáles no.

Por su parte, Antonio Ortiz Mena, presidente del Comité Técnico de Estrategia T-MEC del Comce, sostuvo que, tras la decisión de Estados Unidos de no prorrogar el acuerdo comercial por 16 años, éste continúa por una década más y es “un escenario que otorga certidumbre realista a México, porque estamos en momentos de gran transformación tecnológica, geopolítica y de las reglas de inversión y comercio”.

En ese sentido, Kenneth Smith destacó que el T-MEC permanece en vigor hasta 2036, y las probabilidades son nulas de que Estados Unidos busque salir del acuerdo de forma unilateral.

Y afirmó que existen argumentos por parte del Gobierno federal para convencer a Estados Unidos de que la economía mexicana es fundamental para lograr su éxito frente a China; además, si acepta reglas más estrictas y alinea sus políticas públicas respecto a la seguridad económica, “no hay manera, entonces, de que Estados Unidos argumente que México es una amenaza para su seguridad nacional en ningún sector de exportación”.