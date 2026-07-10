Inflación hila tres meses a la baja; se ubica en 3.37%

Durante el sexto mes del año, la inflación registró un retroceso por tercer mes consecutivo, al ubicarse en 3.37 por ciento a tasa anual, mientras que el índice general observó una variación mensual de -0.27 por ciento, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo explicó que en el mismo mes del año pasado la inflación mensual fue de 0.28 por ciento, mientras que la anual de 4.32 por ciento.

3.94 por ciento fue la inflación de mayo a tasa anual

El índice de precios subyacente, el cual excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, registró un incremento de 0.24 por ciento a tasa mensual; debido a que los precios de las mercancías subieron 0.18 por ciento, y los servicios, 0.30 por ciento.

Por su parte, el índice de precios no subyacente, o aquel que sí contempla los precios más volátiles, observó una disminución de 2.04 por ciento, debido a una reducción en el precio de las frutas y las verduras, las cuales bajaron 8.99 por ciento, mientras que los costos de los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno, las cuales crecieron 0.08 por ciento.

El organismo estadístico señaló que durante junio de 2026, los productos genéricos, que tuvieron una mayor incidencia e incrementos en sus precios fueron la vivienda propia, papa y otros tubérculos, así como aguacate.

6.5 por ciento, la tasa de interés referencial actual

Por su parte, el jitomate, el huevo y los chiles serrano y poblano disminuyeron sus costos, con una contracción mensual de 38.98 por ciento; una disminución de 7.21 y una baja de 26.88 por ciento, respectivamente.

El resultado de inflación de junio de 2026 es relevante si se considera que fue de -0.27 por ciento a tasa mensual, el menor para un mismo mes en toda la historia del indicador y muy por debajo de las expectativas, debido a un retroceso mayor al esperado en precio de frutas y verduras, así como un aumento más acotado al estimado en servicios turísticos y de alimentación.

De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Económicos de Banamex, a tasa anual el indicador bajó a 3.37 por ciento desde un nivel previo de 3.94 por ciento, con una caída por tercer mes consecutivo y la lectura más baja desde diciembre 2020.

El análisis de Banamex señaló que el retroceso mensual de productos fue mayor al esperado, debido a que algunos productos cedieron más de lo que se preveía como fue el caso de las frutas y verduras, con un descenso de 9.0 por ciento.

Asimismo, la variación mensual reflejó un incremento más acotado al esperado en servicios turísticos, particularmente hoteles y transporte aéreo, así como el aumento en servicios de alimentación frente al inicio del periodo vacacional de verano, además del impacto al alza derivado del mundial de fútbol.

INPC POR MES ı Foto: Especial

El organismo financiero destacó que a inicios de año se observó un aumento del índice general a tasa anual, el cual alcanzó un pico en marzo, como consecuencia de los efectos directos de incrementos a impuestos que afectaron a las mercancías alimenticias, así como de un aumento significativo en precios agrícolas.

No obstante, hacia delante, como se pudo percibir desde abril, se anticipa una ligera tendencia a la baja con altibajos, aseguró el analista.

En el caso de los energéticos, un estudio de Banco BASE refirió que la inflación observó una aceleración a 3.46 por ciento anual, debido a que en el interior, la inflación de tarifas autorizadas por el gobierno se ubicó en 7.0 por ciento, su cuarto mes consecutivo de aceleración y su mayor nivel desde febrero de 2018, mientras que la inflación de energéticos se aceleró a 1.39 por ciento anual.

Ante ello, la institución financiera refirió que este comportamiento, aunado a la persistencia del conflicto entre Estados Unidos e Irán, mantiene un riesgo latente sobre los precios de la energía.

“Seguimos proyectando presiones al alza por los aranceles que entraron en vigor a inicio de año, que se manifestarán gradualmente sobre las mercancías no alimenticias (genéricos relacionados con vestido, calzado y autos eléctricos, principalmente). Dichas presiones se verán contrarrestadas por la apreciación del tipo de cambio respecto al año pasado, la baja inflación de precios al productor y un crecimiento económico modesto”, explicó.

Por otra parte, el Índice de precios de la canasta de consumo mínimo, la cual monitora las variaciones de los precios de una canasta de 176 productos y servicios genéricos registró retrocesos.

El indicador que permite analizar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de requerimientos esenciales, refirió que en junio de este año los precios de la canasta al consumo mínimo cayeron 0.66 por ciento a tasa mensual, lo que significó la segunda contracción consecutiva.