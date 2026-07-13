Marimar Vega aborda la pena de muerte infantil en Réquiem

Hablar de la pena de muerte de un niño no es un tema habitual en el teatro mexicano. Sin embargo, ése es justamente el desafío que asume la actriz Marimar Vega con Réquiem, la nueva puesta en escena escrita por Reynolds Robledo y dirigida por Enrique Singer, que llegará al Foro Shakespeare el próximo 17 de julio con una temporada de seis semanas.

La actriz comparte escenario con Bruno Bichir en un intenso duelo dramático que enfrenta dos visiones opuestas sobre la justicia: una fiscal convencida de que debe cumplirse la sentencia contra un menor de edad y un sacerdote dispuesto a impedirla hasta el último momento.

El Dato: La propuesta escénica tendrá una corta temporada del 17 de julio al 30 de agosto, con dos funciones por día de jueves a domingo en el Foro Shakespeare.

En entrevista con La Razón, Marimar Vega confesó que bastó una sola lectura de la obra para saber que quería formar parte del proyecto.

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“Cuando leí el texto me emocioné muchísimo y dije: ‘Por supuesto que quiero hablar de esto’. Como actriz es un reto increíble. Creo que la gente va a salir discutiendo de qué lado está, de qué lado estoy yo, y eso siempre es muy bonito con el teatro, que puedas seguir hablando de él después de que termina la función”, contó.

Más allá del impacto del tema, la actriz reconoció que el verdadero reto ocurre sobre el escenario. Durante poco más de una hora, ella y Bruno Bichir sostienen una historia sin pausas, donde cada palabra resulta determinante.

“Es una obra de actores. Ya que arranca no sales un segundo. Es un texto difícil; si te pierdes una línea puedes brincarte páginas completas. Tenemos que estar completamente presentes para que la gente permanezca con nosotros, se interese y se conmueva, porque además tiene un final muy duro. Claro que estoy nerviosa”, compartió.

Marimar Vega admitió que esa incomodidad que provoca la obra es precisamente uno de sus mayores atractivos del proyecto escénico.

“Estoy muy orgullosa de invitar a la gente a verla. También sé que a muchos los va a incomodar, sobre todo a las mamás. Hablar de la pena de muerte de un niño es algo muy complicado, pero a mí me gusta incomodar cuando el teatro tiene algo importante que decir”, dijo.

Para Enrique Singer, quien dirige por tercera ocasión este texto, la vigencia de la obra teatral Réquiem radica en que evita ofrecer respuestas sencillas y obliga al espectador a cuestionar sus propias convicciones.

“El teatro empieza con los textos, y éste es un gran texto mexicano. Tiene un nivel altísimo de diálogo, de estructura y de profundidad. Nuestro reto es darle vida para que la gente dialogue consigo misma y con quienes la acompañan después de la función”, resaltó el reconocido director.

Enrique Singer también destacó el trabajo de los actores Marimar Vega y Bruno Bichir, a quienes calificó como dos intérpretes profundamente comprometidos con el escenario.

“Marimar es una actriz increíble. Tiene tablas, entiende profundamente el teatro y posee una enorme capacidad para comunicarse con su compañero. Lo mismo ocurre con Bruno. Trabajar con actores así es un verdadero placer”, recalcó el director.

Enrique Singer consideró que el montaje trasciende el caso que presenta para abrir una discusión mucho más amplia sobre el sistema de justicia.

La conversación también alcanzó el momento que vive el teatro mexicano. Para Marimar Vega, el crecimiento de la cartelera demuestra que el público sigue buscando el encuentro directo con los actores.

“Frente al auge de la Inteligencia Artificial y la realidad actual, el teatro es lo que siempre salvará a los actores. Hoy presenciamos muchísimos estrenos, temporadas cortas y salas llenas; esto demuestra que el público desea seguir disfrutando de esa experiencia en vivo”, señaló.

Enrique Singer coincidió y aseguró que México mantiene una tradición escénica que pocas naciones conservan.

“Hay mucha gente que quiere hacer teatro y mucho público que quiere verlo. Tenemos una riqueza teatral enorme y deberíamos sentirnos muy orgullosos de ella. Lo único que nunca falta es el amor por hacer teatro”, concluyó.