Isabella Ladera comparte las FOTOS de su parto: ‘La vida siempre sabe el camino’

Isabella Ladera finalmente le da la bienvenida a su segundo hijo y primer bebé junto con Hugo García, una noticia que emocionó a los fans de la influencer y el deportista peruano, en lo que parecía haber sido una larga espera.

El bebé lleva el tierno nombre de Kia y fue revelada por la pareja de inmediato en redes sociales, pues han mostrado de manera abierta cada momento de la espera por el pequeño.

Isabella Ladera presume su parto natural

A través de su cuenta de Instagram, Isabella Ladera publicó una serie de fotos en las que la podemos ver al momento de que ya tenía a su bebé en brazos, antes de que les cortaran el cordón umbilical.

“Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida, hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida”, escribió en su publicación.

En las imágenes, la creadora de contenido aparecía con un top color negro mientras se encontraba recostada en una piscina inflable, por lo que había bastante sangre por el parto alrededor del área.

En una segunda imagen, la creadora de contenido aparecía su actual pareja y el padre de su segundo hijo y en la tercera, ella estaba amamantando al bebé por primera vez en la vida del pequeño, mostrando su conexión inmediata como madre e hijo.

La publicación sorprendió a más de uno y dividió opiniones, ya que varios consideraron que lo que había hecho era exponer de más un momento en extremo privado en su vida como lo es un parto, mientras que otros admiraron su apertura al mostrar algo tan vulnerable.

La creadora de contenido se preocupó por cubrir el rostro de su bebé en sus primeros momentos de vida, aunque se espere que en algún punto llegue a publicar nuevas imágenes que muestren cómo luce el niño.

La famosa hizo otra publicación posterior, nuevamente cubriendo el rostro de su bebé. “Veinticuatro horas en una nube”, escribió después de que en sus historias expresara lo agradecida que estaba por este momento de su vida.

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