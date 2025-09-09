¿Quién es Isabella Ladera? Edad, estatura, país de origen...

Isabella Ladera es una de las creadoras de contenido latinas más polémicas en la actualidad, desde que en 2024 se dio a conocer que fue la amante del cantante Beéle y el motivo por el que terminó su relación con su esposa Cara.

A través del tiempo, Isabella Ladera no solo ha destacado por sus escándalos, pues para muchos también es un referente del fitness y admiran su estilo de vida. Ahora, te compartimos algunos detalles sobre la ex de Beéle, de quien recientemente se filtró un video íntimo.

¿Quién es Isabella Ladera?

La modelo y creadora de contenido es oriunda de Anzoátegui, Venezuela. Nació el 23 de agosto de 1999, por lo que tiene 26 años de edad. Desde 2016 se ha consolidado en redes sociales.

La famosa tiene una hija de 5 años de edad, a quien muestra de forma ocasional en las redes sociales, pues su contenido es estilo de vida, lo que la lleva a mostrar algunas experiencias que llega a tener con su pequeña.

La mujer mide 1.71 cm, por lo que se considera un poco alta, aunque menciona que siente que después de haberse embarazado, “se achicó”.

La famosa también sube contenido donde modela y vende programas de entreno y alimentación para conseguir un físico similar al suyo. En el pasado, ha contado que solo se ha operado los senos y los labios, por lo que el resto de su apariencia vino de un cambio de hábitos en su vida diaria.

La mujer también cuenta con un salón de belleza llamado Isabella Ladera Salon que se encuentra en Florida, Estados Unidos.

Su mayor polémica ocurrió en 2024, cuando se destapó que ella fue la amante del cantante Beéle, que en ese entonces esperaba con su esposa Cara a su segundo bebé.

Si bien la relación contaba con el apoyo de algunos, también estuvo cargada de críticas en redes sociales por quienes criticaban a ambas personalidades de haber sido infieles y traicionar a sus respectivas parejas.

Después de varios meses juntos y hasta un video musical donde aparecen juntos, terminó su romance. Meses después, la famosa acusó al cantante de haber filtrado un video íntimo que se hizo viral en redes sociales en septiembre del 2025.

Mientras que Beéle negó rotundamente haber filtrado el video íntimo, Isabella Ladera señaló que tomaría acciones legales en contra de la difusión del material, así como hizo el cantante que según sus abogados, es también víctima.