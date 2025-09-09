Beéle reacciona a su video viral con Isabella Ladera, ¿él lo filtró?

Beéle e Isabella Ladera se encuentran en el ojo del huracán después de su ruptura, ahora por un video filtrado de la pareja en un momento íntimo que se ha vuelto viral y ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Y es que en el video, llama la atención que Beéle lleva el cabello rosa, justo el estilo que tenía cuando su ex esposa estaba a punto de dar a luz a su segundo hijo. Además, el público se ha dedicado a criticar al cantante por su físico y una vez más, atacar a Isabella Ladera por haber sido la amante.

Se filtra supuesto video íntimo de Isabella Ladera con Beéle ı Foto: IG: @isabella.ladera y @beele

Beéle reacciona al video filtrado con Isabella Ladera

El cantante se limitó a colgar en una historia de Instagram un comunicado de su equipo de abogados. La publicación original es del bufete Víctor Mosquera Marín Abogados, en representación legal de Brandon de Jesús López Orozco, nombre real del artista.

“Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”, asegura.

Además, el equipo aseguró que se han iniciado acciones legales en Colombia y Estados Unidos contra quien haya filtrado el contenido privado, así como quienes se encarguen de difundirlo, alojarlo o monetizar con él.

También se ha solicitado en todas las redes sociales que se remueva el contenido referente al video y que se preserven los registros para mayor investigación. “Beéle también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad”, aseguró el comunicado.

Isabella Ladera culpa a Beéle por la filtración del video íntimo

Fue a través de sus redes sociales que la creadora de contenido compartió un comunicado breve en el que se dijo “profundamente devastada” por la filtración y aseguró que se trataba de “una de las traiciones más crueles que ha vivido”.

En ese sentido, la famosa dio a entender que su propia ex pareja fue quien exhibió el video. “Al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja”, acusó.

“Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad”, aseguró y agregó que “la vergüenza recae sobre quien traicionó”. Finalmente, mencionó que ya está tomando acciones legales en torno al caso.

Si bien Beéle ha negado que él se haya encargado de filtrar su video íntimo con Isabella Ladera, ambos han tomado acciones legales y puede ser que en el futuro se revele más información en torno al caso y los culpables de exhibir el contenido.