¿Dónde ver EN VIVO MasterChef 24/7?

El programa de MasterChef 24/7 es el nuevo reality show del momento, en el que sigue la misma base de las temporadas anteriores, pero con la modificación de que ahora los participantes se irán a vivir a una casa y será transmitido todo en vivo.

Esta temporada no es de celebridades, por lo que se espera que haya más contenido orgánico a comparación de otras temporadas, aunque sí habrá influencers, Julio Vázquez, un tiktoker, fue el primer participante confirmado de esta emisión.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

La transmisión en vivo de MasterChef 24/7 se podrá ver a través de el servicio de streaming Disney Plus, lo que significa que quienes quieran acceder al contenido exclusivo del 24/7 tienen que pagar una suscripción para poder ver todo lo que sucede en tiempo real en la casa.

¡BIENVENIDOS A #MasterChefMX 24/7! Claudia Lizaldi le da la bienvenida a los participantes en la cocina más famosa de México. 🔥😰🍳#MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA https://t.co/iHveD8dgnt

Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 pic.twitter.com/WZBD4kWIQo — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) May 18, 2026

¿A qué hora empieza MasterChef 24/7?

El programa se transmite de lunes a viernes a través del canal de Azteca Uno a las 8.30 pm, pues sustituye a Exatlón México, a esta hora serían como las galas en las que se muestra el resumen de lo que se vivió en el día en la casa.

Los días domingos la transmisión será a las 8:00 pm en el mismo canal y se llevará a cabo la eliminación de uno de los participantes.