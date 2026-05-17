Reality show

¿Dónde ver EN VIVO MasterChef 24/7?

Si no quieres perderte ni un detalle de todas las actividades de todos los participantes de MasterChef 24/7

MasterChef 24/7
MasterChef 24/7 Foto: Especial
Por:
Karen Rodríguez

El programa de MasterChef 24/7 es el nuevo reality show del momento, en el que sigue la misma base de las temporadas anteriores, pero con la modificación de que ahora los participantes se irán a vivir a una casa y será transmitido todo en vivo.

Esta temporada no es de celebridades, por lo que se espera que haya más contenido orgánico a comparación de otras temporadas, aunque sí habrá influencers, Julio Vázquez, un tiktoker, fue el primer participante confirmado de esta emisión.

¿Dónde ver MasterChef 24/7?

La transmisión en vivo de MasterChef 24/7 se podrá ver a través de el servicio de streaming Disney Plus, lo que significa que quienes quieran acceder al contenido exclusivo del 24/7 tienen que pagar una suscripción para poder ver todo lo que sucede en tiempo real en la casa.

TE RECOMENDAMOS:
El día que perdí todo, gané a una reina
Streaming

El día que perdí todo, gané a una reina, ¿Dónde ver el drama chino?

¿A qué hora empieza MasterChef 24/7?

El programa se transmite de lunes a viernes a través del canal de Azteca Uno a las 8.30 pm, pues sustituye a Exatlón México, a esta hora serían como las galas en las que se muestra el resumen de lo que se vivió en el día en la casa.

Los días domingos la transmisión será a las 8:00 pm en el mismo canal y se llevará a cabo la eliminación de uno de los participantes.

  • Lunes: reto de pin para obtener beneficios
  • Martes: dinámicas con beneficios y castigos
  • Miércoles: trabajo en equipo
  • Jueves: reto del mandil negro
  • Viernes: votación del público para salvar favoritos
  • Domingo: gala final de eliminación
Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Javier Bardem critica la ‘masculinidad tóxica’ en Cannes
VIDEO

Javier Bardem critica la ‘masculinidad tóxica’ en Cannes: ‘Ese problema alcanza a Trump, Putin y Netanyahu’


Google Reviews