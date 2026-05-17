Javier Bardem critica la ‘masculinidad tóxica’ en Cannes: ‘Ese problema alcanza a Trump, Putin y Netanyahu’

Javier Bardem alzó la voz frente a la masculinidad tóxica y envió un mensaje directo a Benjamin Netanyahu, Donald Trump y Vladimir Putin este domingo 17 de mayo en Cannes 2026; además, habló sobre la masculinidad tóxica que existe en la actualidad.

El comentario ocurrió durante la presentación oficial de ‘El ser querido’, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen. En la película, Javier Bardem interpreta a Esteban Martínez un oscarizado director español que vuelve a Madrid para filmar una nueva cinta y busca a su hija que no ve desde hace 13 años.

Sin embargo, la atención se concentró en Cannes y sus declaraciones contra el genocidio en Gaza, así como su denuncia pública hacia el tipo de liderazgo que domina la escena política en la actualidad.

Javier Badem habla de la masculinidad tóxica

En la conferencia, el actor habló sobre el origen de la masculinidad tóxica y la relacionó con la violencia estructural y las guerras actuales. “Creo que viene del origen de lo que llamamos masculinidad tóxica, de la educación que hemos recibido durante generaciones y de la que yo mismo formo parte”, comenzó.

“Tengo 57 años y vengo de un país muy machista llamado España, donde en promedio dos mujeres son asesinadas cada mes por sus exmaridos o exnovios. Es horrible. Y de alguna manera lo hemos normalizado”, compartió.

En ese sentido, criticó directamente a la violencia de género: “¿Estamos locos? Estamos matando mujeres porque algunos hombres creen que les pertenecen, que las poseen".

Javier Bardem speaks out in #Cannes on toxic masculinity:



"That problem also goes to Trump, Putin and Netanyahu... the big balls man saying 'my cock is bigger than yours and I'm going to bomb the shit out of you' is a f*cking male toxic behavior that is creating thousands of… pic.twitter.com/A9Q30HzNJt — Variety (@Variety) May 17, 2026

Además, acusó a líderes internacionales por ser responsables de la situación: “Y ese mismo problema también alcanza a Trump, Putin y Netanyahu: hombres de poder diciendo ‘la mía es más grande que la tuya y voy a destruirte’. Es un comportamiento tóxico que está creando miles de muertos”.

“Por eso tenemos que hablar de ello. Y creo que ahora somos más conscientes, afortunadamente, porque hace 20 años mucha gente ni siquiera lo habría considerado un problema. Y creo que esta película también habla de eso. Y es importante que en la película haya tres personas que le dicen ‘no’ a Esteban. Y las tres son mujeres”, finalizó.

Defiende su postura frente a Gaza

Javier Bardem también sostuvo la importancia de alzar la voz contra el genocidio en Gaza pese a las consecuencias que esto podría tener en la industria del entretenimiento.

“Uno tiene que hacer las cosas aun con miedo. Lo importante es poder mirarse al espejo y estar a gusto con la ética de uno [...] Con eso vienen consecuencias y me hago responsable de ellas”, respondió de manera firme.