José Eduardo Derbez se afeita la barba y presume su radical cambio de look

José Eduardo Derbez dio de qué hablar tras aparecer con un radical cambio de look que encendió las redes sociales. El actor ha destacado a través de los años por su sentido del humor, autenticidad y estilo.

Uno de los detalles por los que José Eduardo Derbez era bien conocido era por su barba, la cual mantenía corta pero ya se había vuelto en parte de su sello como actor; sin embargo, el famoso ha decidido renovar su imagen.

José Eduardo Derbez se rasura la barba y así luce ahora

Fue la pareja del actor y madre de su hija, Paola Dalay, quien compartió las primeras imágenes del actor afeitado. “Pequeño cambio de look”, escribió brevemente.

A través de sus historias, contó que encontró a su esposo afeitándose cerca de las dos de las mañana. “¿Qué tal el cambio de look del guapo? YO LO AMÉ“, expresó ella en una publicación permanente.

“Tenía SIGLOS que no lo veía sin barba, lo veo rarísimo pero muy guapo”, agregó la famosa en la publicación donde posa junto con José Eduardo. Él lleva unos lentes oscuros y una playera azul marino.

En redes sociales, mostraron otras fotos que mostraron al actor antes y después de su cambio de look, donde ahora es más evidente la forma que tiene su rostro.

A pesar de que muchos lo alabaron al asegurar que se ve muy joven, otros mencionaron que no había mejorado su apariencia. Te dejamos algunas de las reacciones a continuación:

"Se quitó 11 minutos de encima“.

“Le falta un detox”.

“Sí se ve de 55 todavía”.

“Se miran muy guapos”.

“Qué buen cambio, se ven mejor así”.

✳️ JOSÉ EDUARDO DERBEZ se quitó la barba y rejuveneció 10 años en un abrir y cerrar de ojos pic.twitter.com/wIFA1Cxc9K — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) May 16, 2026

Meses atrás, el famoso ya había llamado la atención del público por su forma de vestir. En su momento, lució unos lentes futuristas de la firma Balenciaga, cuyo precio superaba los 30 mil pesos. En otro momento, llevó botas amarillas oversized del colectivo artístico MSCHF.

Estas elecciones fuera de lo común dejan en claro que José Eduardo Derbez va más allá de las tendencias. Además, el famoso aseguró que hay varios proyectos en puerta.

Fue en entrevistas recientes, incluida una en el San Diego Latin Film Festival, que habló de “muchas cosas interesantes” que están por estrenarse como parte de su carrera como actor.