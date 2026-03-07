José Eduardo Derbez, hijo del comediante Eugenio Derbez, reveló públicamente que fue víctima de un fraude que lo dejó sin parte importante de su patrimonio.

En una charla en Miembros al Aire, el actor narró cómo un supuesto socio lo convenció de invertir en un negocio de máquinas de garra, aprovechando que tenía unas copas encima durante una cena. Conoce la triste historia.

José Eduardo Derbez revela que fue estafado: ‘Métele cinco millones’

En el programa Miembros al aire, José Eduardo Derbez relató que un hombre se presentó como amigo de un familiar y lo invitó a cenar para hablar de negocios. El actor recordó: “Un día me escribe un cab… y me dice: ‘wey yo soy súper cuate de un familiar tuyo, te invito a poner un negocio’”.

Según el actor, durante la cena, el supuesto socio le mostró números y propuestas que parecían convincentes, por lo que le pareció una buena oportunidad de generar dinero.

El hijo de Victoria Ruffo confesó: “Me envolvió, me dijo: ‘tú métele cinco millones y ya’, y yo le digo ‘sigo sin entenderte’, ‘por eso, es que no tienes qué entender, tú me depositas mañana los cinco y yo me encargo de todo’”.

José Eduardo Derbez explicó que, tras beber durante la reunión, terminó aceptando el trato con esta persona: “Me hizo un coco wash, empecé a tomar y doy mi patrimonio completo ahí y pues ya”. Según su relato, el fraude se concretó con la promesa de instalar máquinas de garra, pero el negocio que nunca se materializó.

El actor comentó que, al inicio, recibió fotos y supuestos avances que lo entusiasmaron, y que incluso llegó a presumir el proyecto con sus amigos. Sin embargo, con el paso de los meses, nunca obtuvo ganancias ni le devolvieron su inversión.

“De repente se me fue el pedo, pasaron seis meses, y le digo: ‘supongo que, de alguna de las máquinas, ¿no habrá dos mil 500?’”, comentó con humor ante los conductores del programa. Ante la falta de resultados, decidió hacer público el engaño, aunque no dio nombres.

Al compartir su experiencia en Miembros Al Aire, José Eduardo Derbez generó risas, pero también alertó a la gente para no caer en negocios que pueden parecer muy atractivos, pues podrían ser fraude.