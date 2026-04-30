El cantante Mario Bautista fue operado recientemente tras su participación en Supernova Génesis 2026. Durante su combate contra el creador de contenido Aaron Mercury, el intérprete sufrió una fractura en la mano derecha que lo obligó a someterse a una cirugía de emergencia.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes se mantuvieron atentos a su estado de salud luego de ser noqueado en el ring durante el primer round, el domingo en la noche.

Mario Bautista se opera la mano tras rompérsela en pelea de Supernova Génesis 2026

Mario Bautista protagonizó uno de los combates más esperados de la velada el domingo, en la Arena Ciudad de México en Supernova Génesis. El cantante se enfrentó a Aaron Mercury.

En el primer, y único, round, un golpe mal ejecutado provocó la lesión que lo dejó visiblemente afectado. Además, fue noqueado por el creador de contenido.

El equipo médico del evento lo trasladó rápidamente a un hospital privado en la capital del país, donde se confirmó la fractura. Mario Bautista subió una foto de la radiografía de su mano mediante su cuenta oficial de Instagram y escribió con humor: “Nudillo roto, Canelo voy por ti”.

Hace unas horas, el intérprete compartió una nueva imagen en la que aparece en una cama de hospital, con una bata. Además, sostiene un sándwich con la mano izquierda y la mano derecha la tiene vendada.

Esto indica que el cantante fue intervenido quirúrgicamente para reparar el daño en los huesos de su mano. Actualmente, se encuentra en recuperación y puede que el próximo año participe en otros eventos de boxeo amateur como Supernova o La Velada del Año, tal como lo hizo hace unos meses.

“Gracias a todos por sus mensajes, la operación salió de huevos“, escribió Mario Bautista.

Su contrincante en Supernova Génesis 2026 y ganador de la pelea, Aaron Mercury, comentó un emoji de llama de fuego. Mientras tanto, el cantante Oliver Tree escribió: “Un verdadero héroe”.

La recuperación tras una fractura de nudillo operada, como es el caso de Mario Bautista, suele requerir entre 6 y 8 semanas para que el hueso sane adecuadamente. Después de la cirugía, la mano suele permanecer inmovilizada con férula o yeso durante 3 a 4 semanas.