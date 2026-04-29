Alana Flores habla de su derrota ante Flor Vigna en Supernova 2026: ‘No estoy bien’ | VIDEO

Después de enfrentar fuertes críticas, Alana Flores ha vuelto a hablar respecto a su polémica participación en Supernova Génesis 2026, el cual habría marcado el fin de su participación en eventos de box de entretenimiento.

Y es que a pesar de sus cuatro cinturones, la última participación de Alana Flores dejó para muchos de sus fans mucho que desear sobre sus habilidades boxísticas, por quienes aseguran que parecía bastante desanimada al enfrentarse contra Flor Vigna.

Además, se le criticó por dar un largo discurso después de haber perdido en el que agradecía al box y confirmaba que no volvería a participar en Supernova Génesis o en ningún otro evento referente a dicha disciplina.

Alana Flores habla de las críticas por las que dejó el box tras su derrota

Ahora, la creadora de contenido publicó un video en sus redes sociales, en el que habla de su derrota en el evento de box entre famosos y felicitó a la cantante argentina antes de mencionar cómo la afectaron los ataques previos a la pelea.

"Perdí y esta vez me tocó perder para aprender", comenzó. “Dios sabe por qué hace las cosas y confío plenamente en sus planes. Quiero empezar felicitando a mi rival porque hizo todo lo que tenía que hacer para ganar la batalla dentro y fuera del ring”, aseguró.

Además, reconoció que hasta ella esperaba tener un mejor desempeño en la pelea: “Quiero disculparme con todas las personas que esperaban una mejor actuación de mi parte dentro del ring, la verdad es que también la esperaba; sin embargo, de alguna forma no me siento derrotada, me siento liberada”, dijo la streamer.

Después, la famosa mostró algunos clips de los días antes de la pelea, donde se mostraba llorando. “Esta soy yo días antes de mi pelea. Di mi 100% estando al 50%. Si tu cabeza no está bien, tu cuerpo tampoco lo estará”, señaló.

“No estoy bien y la verdad es que no he estado bien dentro de este proceso, sin embargo sé que me voy a levantar”, se sinceró antes de mencionar que “el boxeo cambió su vida” y que esperaba el día de la pelea para que todo terminara.

También señaló que “aunque los memes dan risa, a veces duelen un poquito” y señaló que “metieron en su boca palabras que nunca dijo” como que era boxeadora profesional.

El video de Alana Flores causó varias reacciones en redes sociales y te dejamos algunas de ellas: