Supernova Génesis 2026: Así se viven las peleas minuto a minuto

Supernova Génesis 2026 ya está aquí. Se trata de uno de los eventos de box de entretenimiento más esperados por el público mexicano que reúne a diversas personalidades que destacan en las redes sociales y las enfrenta en un mismo ring.

Tras varios meses de expectativa y diversos cambios en la alineación de las peleas, finalmente se lleva a cabo la segunda edición de Supernova Génesis, dónde destaca la participación de estrellas como Karely Ruiz, Aaron Mercury, Alana Flores y más.

Cada una de estas celebridades de internet se han preparado durante los últimos meses para estar en forma y dar un show digno de recordar durante su presentación en la Arena CDMX, entregándose al deporte.

Minuto a minuto de Supernova Génesis 2026

16:15 horas: Comienza la alfombra roja de Supernova Génesis

Con Berth Oh y Brianda Deyanara como conductores del segmento, ambos recibieron a las celebridades invitadas, así como quienes boxearán en esta ocasión.

16:00 horas: Arranca la transmisión de Supernova Génesis 2026

15:00 horas: Comienza Supernova Génesis

A las 15:00 horas, se marca el acceso al evento que se lleva a cabo en la Arena CDMX. A pesar de ello, falta una hora más para el inicio de las transmisiones.

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