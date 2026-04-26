No te pierdas nada

Supernova Génesis 2026: Así se viven las peleas minuto a minuto

El show cuenta con enfrentamientos muy discutidos como el de Alana vs Flor o Mario vs Aaron

Supernova Génesis 2026
Supernova Génesis 2026 Foto: Especial
Por:
Mariana Garibay

Supernova Génesis 2026 ya está aquí. Se trata de uno de los eventos de box de entretenimiento más esperados por el público mexicano que reúne a diversas personalidades que destacan en las redes sociales y las enfrenta en un mismo ring.

Tras varios meses de expectativa y diversos cambios en la alineación de las peleas, finalmente se lleva a cabo la segunda edición de Supernova Génesis, dónde destaca la participación de estrellas como Karely Ruiz, Aaron Mercury, Alana Flores y más.

Cada una de estas celebridades de internet se han preparado durante los últimos meses para estar en forma y dar un show digno de recordar durante su presentación en la Arena CDMX, entregándose al deporte.

TE RECOMENDAMOS:
Supernova Génesis 2026
Moda y box

Supernova Génesis 2026: Así se vive la alfombra roja con Karely Ruiz, Aaron Mercury y más

Minuto a minuto de Supernova Génesis 2026

16:15 horas: Comienza la alfombra roja de Supernova Génesis

Con Berth Oh y Brianda Deyanara como conductores del segmento, ambos recibieron a las celebridades invitadas, así como quienes boxearán en esta ocasión.

16:00 horas: Arranca la transmisión de Supernova Génesis 2026

15:00 horas: Comienza Supernova Génesis

A las 15:00 horas, se marca el acceso al evento que se lleva a cabo en la Arena CDMX. A pesar de ello, falta una hora más para el inicio de las transmisiones.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Ari Geli cancela su pelea contra Milica en Supernova
¿Qué le pasó?

Ari Geli cancela su pelea contra Milica en Supernova Génesis 2026 por crisis de salud | VIDEO