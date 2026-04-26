Flor Vigna gana a Alana Flores en Supernova Génesis 2026 por decisión unánime

La pelea estelar entre Alana Flores y Flor Vigna encendió las redes sociales antes siquiera de que comenzara Supernova Génesis 2026. Las celebridades mostraron una fuerte rivalidad desde que fue revelado que se enfrentarían entre si. Al final, la ganadora fue Flor Vigna.

Así fue la pelea entre Alana Flores y Flor Vigna en Supernova Génesis 2026

La entrada de Flor Vigna contó con una coreografía impactante que incluyó acrobacias y una canción de su autoría. Por su parte, Alana Flores sorprendió al entrar encima de un vocho con el nombre de México y con la canción ‘Eye of the tiger’ con mariachi.

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Ya con las caretas listas, comenzó la pelea, donde ambas buscaban conectar golpes de manera constante y Flor buscaba aprovechar su altura para obtener ventaja con la distancia. Por su parte, Alana mantenía una guardia adecuada.

Su pelea destacó por la mesura en ambas personalidades, quienes buscaban oportunidades de mermar la defensa de su contrincante. En el segundo round, destacaron los golpes que recibieron ambas en la cara y Flores se quejó de supuestos impactos en la nuca.

Para el tercer round, la intensidad de la pelea aumentó, con varios intercambios llamativos entre ambas y siguieron las quejas de Alana por supuestos golpes en la nuca de parte de Flor, quien en los últimos segundos demostró cansancio.

En el cuarto y último round, ambas buscaron conectar golpes, pero también demostraban cansancio, aunque era más visible por parte de Flor, mientras que Alana buscaba golpear al plexo solar y ocasionalmente a la cara de su contrincante.

Por su parte, Alana agradeció al boxeo por todo lo que ayudó, pero aseguró que ahora es su última pelea porque el mismo “le hace mucho daño” a pesar de lo que le gusta.

Cuando se anunció por primera vez el cartel de quiénes pelearían en Supernova, Alana estuvo emparejada de manera inicial con Samadhi Zendejas; sin embargo, la actriz decidió bajarse de la pelea a pocas semanas.

Según la artista, esto se debió a que Alana estaría buscando ventajas sobre ella en cuestión del peso, aunque la influencer lo negó todo. Después de esto, Flor fue anunciada como su nueva rival, pero no terminaron las polémicas.

Nuevamente se puso en duda si Alana busca o no ventajas injustas, mientras que ella acusó a Flor de utilizar las críticas en su contra para en cambio, recibir más apoyo por parte de sus detractores.

Supuestamente, las cantidades de hate masivo que recibió Alana Flores fue lo que la impulsó a decidir que su pelea contra Flor Vigna será la última que tendrá en eventos de box.