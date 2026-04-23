Bill Bray, el guardaespaldas de Michael Jackson que fue como su segundo padre

Fue contratado para cuidar a The Jackson 5, y luego fue exclusivo de Michael

Con el lanzamiento de la película Michael, ha resurgido el interés por las personas clave que acompañaron al Rey del Pop fuera de los escenarios. Uno de los personajes más importantes en la cinta es Bill Bray, interpretado por KeiLyn Durrel Jones.

Aunque oficialmente era su jefe de seguridad, para Jackson representó una de las pocas figuras de estabilidad y confianza en su vida.

La relación de Bray con la familia Jackson inició a finales de los años 60. Tras su paso por la policía de Los Ángeles, fue contratado por Motown para proteger a los Jackson 5.

Fue una figura clave en la vida emocional del cantante, casi un padre ı Foto: Redes sociales

Sin embargo, debido al enorme éxito del pequeño Michael, Joseph Jackson decidió que Bill se dedicara exclusivamente a cuidarlo desde principios de los años 70.

Desde la adolescencia de Michael, Bray se convirtió en su compañero inseparable. Su formación policial fue fundamental para gestionar el caos de las giras mundiales y la euforia de los fanáticos durante los años 80, garantizando siempre la seguridad del cantante.

Más allá de su rol como guardaespaldas, Bill Bray fue un apoyo emocional fundamental. En un mundo donde Michael vivía bajo la presión de su familia y la fama, Bray se transformó en una figura protectora y cercana.

Fue uno de los pocos confidentes que escuchaba a Michael sin juzgarlo. Su lealtad incondicional quedó demostrada al acompañarlo tanto en la cima del éxito tras el lanzamiento de Thriller como en sus periodos de mayor soledad en el rancho Neverland.

Además, actuó como un protector emocional que ayudó al artista a enfrentar las crisis mediáticas de los años 90, brindándole la estabilidad que su entorno familiar no siempre era capaz de ofrecerle.

Tras más de 20 años de servicio, la presencia de Bray en el equipo de Jackson disminuyó a mediados de los 90 debido a cambios en la administración del cantante. A pesar de su retiro, su fidelidad permaneció intacta hasta el final.

La nueva película biográfica destaca este vínculo especial, mostrando a las nuevas audiencias que, detrás del fenómeno mundial, existía un hombre que necesitaba sentirse cuidado por personas leales.