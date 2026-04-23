La figura de John Gregory Branca ha sido clave en la historia de Michael Jackson y en el lanzamiento de la película Michael, pero su nombre no ha estado alejado de la polémica.

El abogado es considerado uno de los defensores legales más influyentes de la industria musical. Además, acompañó a Michael Jackson en momentos decisivos de su carrera y se convirtió en coejecutor de su patrimonio tras su fallecimiento en 2009.

Sin embargo, se especula que Paris Jackson está en medio de un proceso legal para que Branca no manipule más la herencia del Rey del Pop. Conoce a este controversial abogado de las estrellas.

¿Quién es John Branca, el abogado de Michael Jackson?

John Branca nació el 11 de diciembre de 1950 y creció en Los Ángeles, California. Desde joven mostró interés por la música, llegando a tocar en bandas de rock que compartieron escenario con The Doors.

Tras estudiar derecho en la UCLA, se especializó en el mundo del espectáculo y pronto representó a artistas como Priscilla Presley.

Su relación con Michael Jackson comenzó en los años ochenta, cuando el cantante lo contrató para sustituir a su padre como representante. John Branca fue fundamental en la producción del icónico cortometraje "Thriller" y en la histórica compra de ATV Music Publishing en 1985, que incluía los derechos de canciones de The Beatles.

Aunque su relación con Michael Jackson tuvo altibajos —como despidos y recontrataciones a lo largo de los años—, John Branca regresó poco antes de la muerte del artista y presentó el testamento que lo nombraba albacea. Desde entonces, ha gestionado proyectos como el documental This Is It, espectáculos del Cirque du Soleil, el musical MJ the Musical y la biopic que se estrenó este mes en cines, Michael.

¿Quién interpreta a John Branca en la película de Michael Jackson?

En la película Michael, el abogado John Branca es interpretado por Miles Teller, actor estadounidense de 39 años. Ha aparecido en películas como Rabbit Hole (2010), Footloose (2011), Proyecto X (2012), That Awkward Moment (2014), Divergente (2014) y Whiplash: Música y obsesión (2014).

En televisión, ha protagonizado el drama criminal de Amazon Prime Video Too Old to Die Young (2019), la miniserie de Paramount+ The Offer (2022) y la película de Apple TV+ The Gorge (2025).