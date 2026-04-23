¿Quién es Colman Domingo, que interpreta al papá de Michael Jackson en la bioserie?

La bioserie o biopic de Michael Jackson “Michael” dirigida por Antoine Fuqua; con la aproación de su familia, está siendo todo un éxito bastante disfrutado por todos los fanáticos de la estrella pop.

En esta bioserie se pueden revivir momentos entrañables de la carrera de Michael Jackson, incluyendo sus éxitos más conocidos durante toda su carrera que lo llevaron a posicionarse como el Rey del Pop

En esta biopic se puede ver también el drama que existió entre el padre de Michael y él, incluyendo el momento en el que este entrenaba a Michael y a sus hermanos para formar a los Jackson 5.

¿Quién es el actor que interpresa al papá de Michale Jackson?

Colman Jason Domingo nació el 28 de noviembre de 1969 en Filadelfia, Pensilvania.

Es un actor, dramaturgo y director que se ha destacado en cine y en teatro, lo que incluso lo ha llevado a ganar barios reconocimientos, incluyendo un premio Emmy y nominaciones a los premios Oscar y los premios Tony.

Colman Domingo fue productor y protagonista de la película Sing Sing que fue nominada a tres premios Oscar, en las categorías de Mejor guion adaptado, Mejor canción original y Mejor actor principal.

Colman Domingo ı Foto: Especial

Su interpretación como Brayard Rustin durante la película Rustin lo llevó a recibir nominaciones en varios galardones, como el Premio de la Academia, BAFTA, Sindicato de Actores de Cine, Globo de Oro, Critics Choice, Astra y Premio Satellite.

Domingo también dio vida a Mister en el filme musical El color púrura, y ha recibido nominaciones por el trabajo que ha desarrollado tanto en el cine como en teatro, llevándolo a ser nominado por su producción teatral; incluyendo Fat Ham, que es ganadora del premio Pulitzer.

Además del cine y el teatro, Colman Domingo también ha aparecido en la pantalla chica, pues interpreta a Ali en la serie Euphoria, y es protagonista de la miniserie de Netflix The Madness.

Colman Domingo ı Foto: Especial

Entre las películas que ha protagonizado Colman Domingo se encuentran los siguientes títulos:

If Beale Street Could Talk de Barry Jenkins

Lincoln de Steven Spielberg

The Butler de Lee Daniels

Selma de Ava DuVernay

Candyman de Nia DaCosta

Zola de Janicza Bravo

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