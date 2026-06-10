Setlist de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio de la CDMX

Este jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026 con una inauguración en el Estadio de la Ciudad de México en donde diversas estrellas de la música se darán cita para cantar en honor a la Copa del Mundo.

Será este 11 de junio de 2026 a las 11:30 horas que dará inicio la ceremonia de inauguración del Mundial que este año, se celebrará en tres países diferentes: México, Estados Unidos y Canadá.

Los artistas confirmados para el mundial son Shakira, Burna Boy, Lila Downs, J Balvin, Belinda, EJEAM, Maná, Alejandro Fernández y Danny Ocean. Se espera que cada uno tenga tiempo de brillar durante el arranque de la justa deportiva.

Setlist de la inauguración del Mundial 2026

Se presume que cada uno de los artistas que se presentarán en el evento tendrán la oportunidad de uno a tres temas, aunque se desconoce si podrán ser interpretaciones completas o parciales de las canciones.

De momento, no hay una confirmación oficial de la lista de canciones que interpretará cada uno de los artistas que se presenten, pero hay especulaciones del posible setlist de cada uno de ellos y te dejamos acá los rumores más fuertes.

Shakira

‘Dai Dai’ ft. Burna Boy

‘Waka Waka’

‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66’

Lila Downs

‘La cumbia del mole’

‘Zapata se queda’

J Balvin

‘Mi gente’

Belinda

‘Por ella’ ft. Los Ángeles Azules

‘Amor a Primera Vista’ ft. Los Ángeles Azules

‘Ángel’ / ‘Bella traición’

Los Ángeles Azules

‘Por ella’ ft. Belinda

‘Como te voy a olvidar’

‘17 años’ / ‘Mis sentimientos’

Danny Ocean

‘Partidazo’

‘Me Rehuso’

EJEA

‘DNA’ ft. Andrea Bocelli

‘Golden’

Alejandro Fernández

Himno Nacional Mexicano

Maná

‘Oye mi amor’

‘Rayando el sol’

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