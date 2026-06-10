Uno de los eventos más esperados del mundo deportivo está por iniciar: la Copa Mundial de la FIFA 2026. México será el primer país anfitrión en abrir la fiesta global del futbol con una ceremonia de lujo que combinará música, cultura y espectáculo antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El Estadio Ciudad de México, que tiene una capacidad para más de 80 mil personas, será el escenario de este momento histórico que marcará el inicio del torneo más grande de la historia, con 48 selecciones y, por primera vez, tres países sede.

No te pierdas del show inaugural del Mundial y descubre dónde puedes verlo en vivo.

¿Dónde ver el show inaugural del Mundial 2026 EN VIVO?

El show inaugural del Mundial es este jueves 11 de junio, a las 11:30 am (hora del centro de México), previo al partido inaugural de México vs. Sudáfrica, 1:00 pm.

Para ver el espectáculo en vivo hay varias opciones de transmisión. A través de televisión abierta será posible ver desde TUDN, Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas, mientras que por streaming será transmitido por ViX Premium.

Además, desde el FIFA Fan Festival de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, se contará con pantallas gigantes y actividades para los aficionados.

Burna Boy se une a Shakira en la inauguración del Mundial en CDMX ı Foto: IG fifaworldcup/Edición La Razón

¿Qué artistas se presentarán en México en el show inaugural del Mundial?

El show inaugural contará con un show musical de lujo a cargo de Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán el tema oficial “Dai Dai”. El intérprete Alejandro Fernández, por su parte, será el encargado de cantar el Himno Nacional de México.

Belinda y Los Ángeles Azules, brillarán con el tema “Por Ella” y se sumarán artistas internacionales como J Balvin, ícono del reguetón; Maná, referente del rock latino; Lila Downs, voz representativa de la música mexicana; Danny Ocean, cantante venezolano; y Tyla, artista sudafricana que también interpretará el himno de su país.

No te puedes perder este espectáculo que dejará en alto el nombre de México y su música.

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