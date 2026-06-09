¿A qué hora empieza el concierto GRATIS de la Banda El Recodo en el Zócalo por la inauguración del Mundial 2026?

Concierto GRATIS de la Banda El Recodo en el Zócalo de la CDMX

A un par de días de la gran inauguración del Mundial 2026 en México, se reveló que La Banda El Recodo se suma a las celebraciones con un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, evento en el que se prevé una gran afluencia gracias a la popularidad de la agrupación sinaloense.

De este modo, se espera que nacionales y extranjeros puedan disfrutar del Mundial pese a no encontrarse en los estadios. La presentación del grupo mexicano forma parte de las actividades inaugurales del FIFA Fan Festival, espacio que busca ser el epicentro para miles de fans del deporte durante el torneo.

¿Cuándo y dónde es el concierto de la Banda El Recodo?

El anuncio se dio a conocer a través de las redes oficiales de la FIFA World Cup 26 México City, donde mencionaron que la presentación de la Banda El Recodo comenzará después del partido inaugural de la copa.

Recordemos que será en el Estadio de la Ciudad de México (también conocido como Estadio Banorte o Estadio Azteca) que se llevará a cabo la justa deportiva junto con la presentación musical de estrellas como Shakira, Belinda y Andrea Bocelli, entre otros.

“Este 11 de junio, después del partido de México vs. Sudáfrica, a cantar y bailar con la madre de todas las bandas. Y llegó la Banda el Recodo. ¡Nos vemos en el Zócalo!“, decía la publicación que rápidamente generó reacciones entre los fans de la música mexicana y el fútbol.

#FIFAFANFestival 🎺🇲🇽



Este 11 de junio, después del partido de México vs. Sudáfrica, a cantar y bailar con la madre de todas las bandas. Y llegó la Banda el Recodo 🎶



¡Nos vemos en el Zócalo!



Host City Ciudad de México: Somos el alma chilanga.#Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/e7xrzEX4E6 — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 8, 2026

Las autoridades y organizadores podrían confirmar horarios definitivos conforme se acerque la fecha, por lo que se recomienda a los asistentes mantenerse atentos a los canales oficiales de información.

Cabe mencionar que mientras que el acceso será gratuito, el ingreso estará sujeto a la capacidad máxima permitida de la plaza, por lo que se recomienda que llegues desde temprano si quieres estar en el cuadro del Zócalo en la presentación.

También se prevé que se implementen filtros de seguridad, revisiones de acceso y restricciones para ciertos objetos, medidas que suelen tomarse en eventos de gran convocatoria.

El concierto de la Banda El Recodo es solo la punta del iceberg de lo que promete el FIFA Fan Festival, que transformará la Plaza de la Constitución en un recinto temático para el fútbol desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

Será en ese lugar que se transmitirán todos los partidos en pantallas gigantes. También contarán con espacios gastronómicos con oferta de alimentos y bebidas, actividades culturales relacionadas con los países participantes. áreas recreativas para familias, presentaciones artísticas y experiencias para todos los aficionados.

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