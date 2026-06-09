Marchas 11 de junio: Estas son las protestas que habrá durante la inauguración del Mundial 2026

Estas son las marchas en CDMX previstas para el 11 de junio, mismo día de la inauguración del Mundial 2026.

La inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el jueves 11 de junio, será un día histórico para nuestra Ciudad y país. Sin embargo, será también un día complicado para la movilidad en la capital, especialmente al sur, y uno lleno de marchas y manifestaciones.

El espíritu mundialista ya se siente en las calles: hay balones, trofeos y jerseys por doquier, listos para apoyar a la Selección Mexicana en sus primeros tres juegos, y para disfrutar de lo mejor del fútbol internacional en nuestras sedes.

Estadio Ciudad de México, sede en la capital mexicana del Mundial 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, la inauguración del Mundial también será un día en donde colectivos y organizaciones sociales aprovecharán la atención mediática para lograr que sus demandas sean escuchadas. Por lo anterior, en paralelo a la inauguración de la Copa, se registrarán diversas marchas y manifestaciones en la CDMX el mismo 11 de junio.

Estas son las marchas y manifestaciones que habrá en CDMX durante la inauguración del Mundial 2026

Aunque el Mundial 2026 es el evento deportivo más grande del año en México, decenas de colectivos manifestaron su rechazo a la organización de este evento. Acusan que distrae la realidad del país, que provoca gentrificación y desabasto de agua en las zonas circundantes al Estadio Ciudad de México y que desvía la atención de los gobiernos ante exigencias válidas.

Colectivos han protestado por desapariciones, gentrificación y otras problemáticas durante los preparativos por el Mundial 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Por lo anterior, diversos grupos han adelantado su intención de manifestarse en diferentes puntos de la Ciudad de México el jueves 11 de junio, mismo día de la inauguración y el partido inicial del Mundial 2026.

En redes sociales y medios digitales se han difundido las posibles rutas de las marchas programadas para el 11 de junio, aunque será hasta ese día que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) corrobore la trayectoria de las movilizaciones. Todas, con dirección al Estadio Ciudad de México:

Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) : Marcha desde Anillo Periférico (San Jerónimo)

Colectivos de Madres Buscadoras : Marchan desde Avenida Insurgentes (Estadio Olímpico)

Pensionados de Pemex y CFE : Marchan desde Anillo Periférico (Hospital Picacho)

Organizaciones transportistas : Marchan desde Anillo Periférico (Vaqueritas)

Organizaciones campesinas : Marchan desde Calzada de Tlalpan (División del Norte)

Trabajadores de la salud : Marchan desde Avenida del Imán (Parque Centenario)

Colectivos en general: Otros grupos estarían organizando concentraciones en avenida Santa Úrsula, cerca del Estadio

Infografía que ha circulado en redes con las manifestaciones previstas para el jueves 11 de junio en CDMX, desde diferentes puntos rumbo al Estadio Ciudad de México. ı Foto: Redes sociales

Otras organizaciones, como Generación Z México, han expresado que manifestarán su apoyo a los colectivos que se manifiesten este 11 de junio, aunque no han anunciado una marcha organizada por su cuenta.

Alternativas viales por las marchas del 11 de junio en CDMX

Aunque las alternativas viales dependerán de la ruta de cada marcha, la gran mayoría se concentrarán en el sur de la Ciudad, por lo que se recomienda evitar las inmediaciones de Coyoacán y Tlalpan bajas, utilizando:

Eje Central Lázaro Cárdenas : Como opción para avanzar al sur/norte evitando Tlalpan

Avenida Revolución o Avenida Universidad : Para tramos del sur-poniente

Viaducto Tlalpan : Únicamente si es sumamente necesario para salir hacia la autopista a Cuernavaca, aunque se sugiere anticipar el viaje o postergarlo

Circuito Interior (Río Churubusco): Para desplazamientos oriente-poniente en la zona media

Colectivos han protestado por desapariciones, gentrificación y otras problemáticas durante los preparativos por el Mundial 2026. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM ı Foto: Cuartoscuro

En tanto, la SSC-CDMX informó que 56 mil 320 policías resguardarán las actividades mundialistas ese día, incluido el Estadio, el Fan Fest del Zócalo, entre otras.

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