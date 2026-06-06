¿Cuántos son los duelos del Mundial 2026 que se jugarán en CDMX y cuáles son?

El Estadio Azteca adopta el nombre Estadio Ciudad de México durante la celebración del Mundial 2026.

El Estadio Azteca, denominado Estadio Ciudad de México durante el desarrollo del Mundial 2026, será sede de cinco de los 13 juegos que el país recibirá durante el transcurso de la justa de la FIFA, destacando el duelo inaugural entre el Tricolor y Sudáfrica el próximo 11 de junio.

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, afrontará dos de sus tres compromisos de la fase de grupos en el Coloso de Santa Úrsula, el primero en la historia en ser sede de tres Copas del Mundo, pues el 24 de junio enfrenta en el mítico recinto a Chequia en la tercera jornada del sector A.

La CDMX también albergará dos de los cotejos correspondientes a la ronda de eliminación directa del Mundial 2026, uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final. Se espera que México dispute ambos juegos, para lo cual debe terminar líder de su grupo.

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Partidos del Mundial 2026 en CDMX

México vs Sudáfrica : Juego inaugural, 11 de junio, Grupo A (13:00 horas)

Uzbekistán vs Colombia : 17 de junio, Grupo K, (20:00 horas)

Chequia vs México : 24 de junio, Grupo A (19:00 horas)

Dieciseisavos de final : Primero del A vs Tercero del C/E/F/H o I: 30 de junio (19:00 horas)

Octavos de final: Ganador Juego 79 vs Ganador Juego 80: 5 de julio, 18:00 horas

¡Gracias por estar en cada paso del camino, Incondicionales! ❤️



Ahora comienza lo más importante: representar a México ante el mundo y luchar por el sueño de millones. ✨



¡Nos vemos en el Mundial! 🌎#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/CiHIgC20Wh — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 6, 2026

Debutante Uzbekistán arranca Mundial 2026 en CDMX

Uno de los encuentros que el Estadio Ciudad de México recibirá en el Mundial 2026 es el de Uzbekistán vs Colombia, en el cual el seleccionado asiático disputará su primer partido mundialista en la historia, pues es uno de los cuatro debutantes en el certamen.

El duelo ante los Cafeteros está programado para llevarse la noche del próximo 17 de junio en actividad correspondiente a la primera jornada del Grupo K, que también integran República Democrática del Congo y Portugal, una de las favoritas para proclamarse campeona del mundo el próximo 19 de julio, cuando se lleve a cabo la final en el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey.

Cuatro décadas después de aquel inolvidable México 86, la CDMX vuelve a ser protagonista al recibir el evento deportivo más importante en este 2026, con el primer Mundial tripartita de la historia y también el primero con la participación de 48 selecciones.

EVG