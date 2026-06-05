FILTRAN espectacular show de drones en el Estadio Azteca; ¿estarán en la inauguración del Mundial 2026? (VIDEOS)

Se filtraron videos de un show de drones que habría en el Estadio Azteca en la inauguración del Mundial 2026.

Con la inauguración del Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, en redes sociales comenzaron a circular videos de un espectacular show de drones en el Estadio Azteca, de noche. Se cree que formarían parte de la ceremonia de apertura previa al México vs Sudáfrica el próximo 11 de junio.

Estos clips muestran figuras relacionadas con el magno evento, entre ellas el logo de la FIFA, el emblema del torneo, las banderas de México y Sudáfrica y el trofeo de la Copa del Mundo, entre otras.

✨ Realizan pruebas del increíble mundo espectáculo de drones que realizarán para la inauguración del Mundial 2026



Un usuario de redes sociales capturó la noche de este jueves en inmediaciones del Estadio Banorte, parte del espectáculo que se desarrollará durante la… pic.twitter.com/oX0EYtajiN — MVM (@MVMNoticias) June 5, 2026

Estas proyecciones fueron captadas por usuarios y aficionados desde diversos puntos del sur de la Ciudad de México, y las especulaciones no se hiceron esperar, pues varios creen que es un adelanto de la que se espera sea una espectacular inauguración del Mundial 2026.

Imágenes que aparecen en los drones en el Estadio Azteca

Logo de la FIFA

Copa del Mundo

Banderas de México y Sudáfrica

Emblema oficial del Mundial 2026

Ángel de la Independencia

Las mascotas del certamen: Zayu, Clutch y Maple

Ya están haciendo la prueba de drones para el Estadio Azteca jajajaja se va a querer morir el pendejazo del Profe Ibáñez pic.twitter.com/Hx7y8LEpqI — MALVADO DR. TOCINO (@tocinosports) June 5, 2026

¿A qué hora es la ceremonia inaugural del Mundial 2026?

La FIFA dio a conocer que la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 del próximo 11 de junio en el Estadio Azteca está programada para comenzar a las 11:30 horas del Centro de México.

El show comenzará 90 minutos antes de que arranque el encuentro entre el Tricolor y los Bafana Bafana, pactado para ponerse en marcha a la 1 de la tarde.

Hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado en sus canales oficiales respecto a la exhibición con drones que se realizó en el Estadio Azteca, denominado Ciudad de México durante la celebración del Mundial 2026.

¿Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial 2026?

Serán 10 los artistas que estarán en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca previo al duelo entre México y Sudáfrica.

Shakira y Burna Boy se unieron al elenco en el que ya estaban Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Tyla, J Balvin y Danny Ocean.

EVG