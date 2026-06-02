¡Insólito! Famosa modelo e influencer transforma su cuerpo en el álbum del Mundial 2026 y se hace viral (VIDEO)

La modelo Karolay Chaves se pegó más de 1000 estampas del álbum del Mundial 2026 alrededor de su cuerpo.

Kerolay Chaves, famosa influencer y modelo brasileña, se hizo viral en las redes sociales luego de que cubrió todo su cuerpo con las estampas del álbum Panini del Mundial 2026, torneo que se pondrá en marcha el próximo 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

La influencer de 24 años de edad señaló que lo hizo con el objetivo de rendir un homenaje al futbol en su torneo más importante, pero quería que el mismo se saliera de lo convencional, por lo que optó por convertir su cuerpo en un álbum en lugar de lucir el jersey de Brasil o de alguna otra de las selecciones participantes.

Influenciadora brasileira transforma seu corpo em 'álbum' da Copa e chama atenção pic.twitter.com/bfr4HMyMLW — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) June 2, 2026

“No quería limitarme a ponerme una camiseta de la selección o sostener un balón. Busqué referencias antes de empezar y no encontré nada similar a la idea de transformar el propio cuerpo en un álbum del Mundial. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que dar vida a este proyecto”, aseveró Kerolay Chaves respecto a esta increíble idea con motivo del Mundial 2026.

¿Cuánto tiempo tardó la influencer en colocarse las estampas del Mundial?

La modelo brasileña Kerolay Chaves dio a conocer que aproximadamente se tardó siete horas en pegar en su cuerpo las estampas del álbum Panini del Mundial 2026.

La joven influencer se colocó pegamento sobre la piel y un diminuto bikini. Tras lograr el cometido, la sudamericana dejó entrever su interés por postularse como “la nueva musa del Mundial”.

“¿Podría ser la nueva MUSA DEL MUNDIAL? Envié mi participación ayer y ahora necesito su ayuda: por favor, denle «me gusta», comenten, compartan y envíen esto a sus chats grupales. ¡Cuento con todos ustedes!Todo el proceso tomó unas 7 horas en promedio; la verdad es que el resultado quedó bastante artístico, jaja", escribió Kerolay Chaves en sus redes sociales.

ASÍ FUE PEGANDO POCO A POCO LAS FIGURITAS 🫵 👀



• La influencer brasileña de 24 años Kerolay Chaves se ha convertido en noticia con su sesión fotográfica temática del Mundial 2026.



• Chaves cubrió su cuerpo con un diseño especial que incluye figuras de futbolistas.



• La… pic.twitter.com/qYCRlGAVZ0 — Ecuagol (@ECUAGOL) June 2, 2026

La influencer brasileña reveló que necesitó más de 1000 estampas del álbum del Mundial 2026 para cubrir todo su cuerpo. En redes sociales circula el video del paso a paso para lograr la meta.

¿Quién es Kerolay Chaves, modelo que transformó su cuerpo en el álbum?

Kerolay Chaves es una influencer y modelo brasileña de 24 años de edad que ha cobrado popularidad en las redes sociales por su estilo de vida, además de que también es creadora de contenido en plataformas como OnlyFans.

En el transcurso de 2023, la sudamericana acudió a una notaría en su país natal para registrar los derechos de su imagen y su figura después de morir, ya que le preocupan los alcances y usos indebidos de la Inteligencia Artificial.

Kerolay Chaves fue la ganadora del Miss BumBum en 2025, concurso que se realiza en Brasil para encontrar el trasero más atractivo del año.

EVG



