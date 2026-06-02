Mark Tatum confirma el crecimiento de la NBA Europa y la inversión más grande de la historia

Mark Tatum, comisionado adjunto de la NBA, habló de los avances de la liga en Europa.

Mark Tatum, comisionado adjunto de la NBA, estuvo en una conferencia de prensa en la que habló sobre temas internacionales de la liga de baloncesto de Estados Unidos, confirmando su crecimiento en Europa.

“Estamos en la fase final antes de nuestro lanzamiento previsto para octubre de 2027. En colaboración con la FIBA, hemos logrado avances significativos en el formato de la competencia, las candidaturas y la gobernanza. Creemos que nuestra liga impulsará al basquetbol europeo a un nivel superior. Estamos tratando de crear un sistema más abierto basado en el mérito deportivo que beneficiará a los aficionados, clubes y jugadores”, platicó Mark Tatum.

NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum @Eurohoopsnet



“NBA Europe Ekim 2027'de başlarsa, BCL şampiyonu yeni lige katılım hakkı elde edecek.



Lig, tesisler ve dünya çapında bir organizasyon için yatırım yapacağız.



Avrupa'nın gördüğü en büyük pazarlama kampanyalarından biri olacak.” pic.twitter.com/U3ga5bNhll — GalaBasketball (@GalaBasketball) June 2, 2026

La inversión más grande de la NBA en Europa

De igual forma, el comisionado adjunto de la NBA aseguró que este proyecto tendrá la inversión más grande en la historia del baloncesto europeo. Esta inversión tiene como idea principal el crecimiento de la competencia en Europa.

Todo los clubes de la Euroliga ya confirmaron su estadía para la siguiente temporada, aunque Mark Tatum confirma que “hemos avanzado mucho. Los equipos están empezando a entender la economía del modelo y están reconociendo que la gran mayoría de los beneficios irán a sus manos. La gran mayoría de las inversiones que van a realizar en derechos de franquicia van a ser reinvertidas en Europa, ya sea en marketing o infraestructuras”.

Mark Tatum aseguró que el dinero que se genere en esta liga será destinado únicamente para el basquetbol europeo, por lo que término con los rumores que afirmaban que el capital volvería a Estados Unidos.

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“Es un modelo diseñado para crear valor a largo plazo. No es cierto que este dinero vaya a ser repatriado a Estados Unidos. Haremos una de las campañas de marketing más grandes. Prevemos pérdidas iniciales, pero el dinero de las tarifas de franquicia ayudará a financiar esas pérdidas, lo que realmente reduce el riesgo. No tendrán que aportar capital adicional por adelantado. Entre el 85 y el 90 por ciento de ese dinero se quedará en Europa”, confirmó.

Luka Doncic, interesado en adquirir equipo que competiría en NBA Europa

Para finalizar, Mark Tatum habló sobre Luka Doncic, el jugador de Los Ángeles Lakers, que está interesado en comprar, a través de su grupo de inversión, la franquicia italiana Vanoli Cremona, que podría participar en la NBA Europa.

“Luka es increíble. Nos reunimos con él y nos contó que su sueño era ser dueño de un equipo en Europa y, algún día, potencialmente de nuestra liga. Nos está apoyando mucho”, platicó.

EVG