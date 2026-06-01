San Antonio Spurs vs New York Knicks: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Juego 1 de las Finales de la NBA 2026

Spurs es local ante Knicks en el Juego 1 de las Finales de la NBA 2026.

Las Finales de la NBA 2026 entre San Antonio Spurs y New York Knicks se ponen en marcha este miércoles 3 de junio, cuando se lleve a cabo el Juego 1 en el AT&T Center de San Antonio, Texas, con lo que también dará comienzo la segunda final entre ambos después de la que disputaron en la Temporada 1998-1999.

De un lado está el francés Víctor Wembanyama, el pívot francés de los Spurs que se impusieron en las Finales de la Conferencia Oeste al Oklahoma City Thunder, el vigente campeón de la liga.

Enfrente se encuentra el base Jalen Brunson, principal estrella de unos Knicks que por primera vez en el milenio clasificaron a unas Finales de la NBA, donde no se coronan desde la Campaña 1972-1973.

¿En qué canal pasan el Juego 1 de las Finales de la NBA 2026?

El Juego 1 de las Finales de la NBA 2026 entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks se lleva a cabo este miércoles 3 de junio en el AT&T Center de San Antonio, Texas, y comienza a las 18:30 horas del Centro de México. El juego podrá verse en vivo por la señal de Prime Video.

Fecha : Miércoles 3 de junio

Hora : 18:30

Estadio : AT&T Center

Transmisión: Prime Video

Knicks quieren repetirle dosis a Spurs

Cuando los New York Knicks decidieron no colgar un letrero tras ganar la Copa NBA ante los San Antonio Spurs, lo hicieron porque estaban esperando celebrar algo más grande.

Esa espera ya va por 53 años y solo puede terminar ahora al vencer otra vez a los Spurs.

Casi una semana después de asegurar su primer boleto a las Finales de la NBA desde 1999, los Knicks por fin pudieron entrenar sabiendo contra quién se estaban preparando, después de que Victor Wembanyama y los Spurs derrotaran a Oklahoma City en el séptimo partido de las finales de la Conferencia Oeste.

The 2026 NBA Finals are a rematch of the 2025 @emirates NBA Cup Championship Game between the Spurs and Knicks!



New York captured the Cup and became the third-ever Emirates NBA Cup champion 🏆



OG: 28 PTS, 9 REB, 5 3PM

JB: 25 PTS, 8 AST, 1 BLK

KAT: 16 PTS, 11 REB, 2 STL pic.twitter.com/JFHlaZVmb1 — NBA (@NBA) June 1, 2026

“Quiero decir, son un equipo especial”, comentó el escolta de los Knicks, Deuce McBride. “Obviamente tienen al Jugador Defensivo del Año, obviamente una gran organización y cuentan con muchos jóvenes muy buenos, así que estamos emocionados por este enfrentamiento”.

Es el mismo que la última vez que los Knicks estuvieron en las Finales de la NBA, cuando los Spurs los vencieron hace 27 años y dejaron a Nueva York sin un título desde 1973.

EVG