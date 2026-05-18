Shai Gilgeous-Alexander festeja su MVP de la NBA con MILLONARIOS regalos para sus compañeros (VIDEO)

Shai Gilgeous-Alexander, quien por segunda temporada consecutiva ganó el MVP de la NBA, sorprendió a sus compañeros de Oklahoma City Thunder con millonarios obsequios, pues a todos les regaló desde iPhones 17 Pro Max hasta gabardinas Burberry.

Los compañeros de Shai Gilgeous-Alexander también recibieron de parte del base canadiense una bolsa de golf, perfumes, una suscripción a Spotify Premium y unos relojes Audemars Piguet, que están valorados en 200,000 pesos.

Tras ser nombrado ayer como nuevo MVP de la NBA, Shai Gilgeous Alexander quiso tener este detalle con cada uno de sus compañeros de equipo:



Relojes Audemars Piguet (valorados en 200.000$ cada uno)



Gabardinas



Un iPhone 17 Pro Max



Perfumes



Una Bolsa de golf



Spotify… pic.twitter.com/Geo4SlAE6u — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) May 18, 2026

Antes de que le otorgara a cada uno de sus compañeros estos costosos regalos, Gilgeous-Alexander les agradeció por haberlo ayudado por segundo año en fila el primero al Jugador Más Valioso de la liga de basquetbol más importante del mundo. “Solo quiero darles las gracias por todo, chicos. No sería el jugador ni la persona que soy sin ustedes. Sí, disfrútenlos; los quiero, chicos”, afirmó.

Shai Gilgeous-Alexander bromea con gabardina de uno de sus compañeros

Un incidente chistoso ocurrió con el pívot Chet Holmgren, a quien no le quedó la gabardina Burberry que Shai Gilgeous-Alexander le regaló.

El MVP de la NBA lamentó que Chet Holmgren haya sido el único en esta situación, pero ofreció recompensarlo e incluso afirmó que le dará dos gabardinas.

“Mis compañeros son chicos con mucho estilo, así que pensé en echarles una mano con las gabardinas Burberry. Se ven geniales. Me alegra que a todos les quedaran bien, excepto a Chet (Holmgren). Chet, tenemos que alargar la tuya, pero ya le encontraremos una solución. Culpa mía, Chet; te pido disculpas. Vas a recibir dos, no te preocupes”, sentenció Gilgeous-Alexander.

Octava vez seguida que MVP de NBA no lo gana un estadounidense

La victoria del canadiense marca la octava vez consecutiva que el MVP de la NBA nació fuera de Estados Unidos. La racha comenzó con Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee (nacido en Grecia y de ascendencia nigeriana) en 2019 y 2020, luego Nikola Jokic, de los Nuggets de Denver (Serbia) en 2021 y 2022 , Joel Embiid, de Philadelphia (nacido en Camerún y desde entonces se convirtió en ciudadano de Estados Unidos) en 2023 y Jokic otra vez en 2024.

“Quién es él nunca ha cambiado ”, dijo el entrenador del Thunder, Mark Daigneault . “Creo que ha pulido los bordes de su juego y de su liderazgo y de su perspectiva , como cualquiera que está llegando a la madurez ”, agregó.

Nikola Jokic fue segundo y el centro francés estrella de San Antonio, Victor Wembanyama, quedó tercero.

Shai Gilgeous-Alexander recibió 83 de los 100 votos de primer lugar. Nikola Jokic obtuvo 10 y Victor Wembanyana cinco. Luka Doncic de los Lakers de Los Ángeles fue cuarto en la votación y Cade Cunningham de los Pistons de Detroit fue quinto.

EVG