¡Espeluznante! Así fue la caída y golpe en la cara de Victor Wembanyama en los playoffs de la NBA (VIDEO)

Victor Wembanyama sufrió una terrible caída e impacto en la cara en los playoffs de la NBA.

La estrella de los Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama, cayó de cara a la cancha en el segundo cuarto del partido de playoffs de la NBA contra los Portland Trail Blazers la noche de este martes y se retiró para ser evaluado por una posible conmoción cerebral.

Los Spurs informaron que Victor Wembanyama estaba en el protocolo de conmoción cerebral y que no regresaría. Cualquier ausencia prolongada de Wembanyama sería un golpe enorme para San Antonio, que terminó con el segundo mejor récord de la liga, solo por detrás del versátil pívot francés de 7 pies y 4 pulgadas.

best look at Wemby's head collision pic.twitter.com/75863ArhQz — WembyMuse (@Wemby_Muse) April 22, 2026

Asé se originó la caída de Victor Wembanyama

Wembanyama recibió una falta de Jrue Holiday después de girar alrededor del base de los Trail Blazers en la pintura. No pudo amortiguar la caída y su mandíbula golpeó la cancha cuando quedaban 8:57 del segundo cuarto.

Victor Wembanyama permaneció en la cancha unos 30 segundos antes de incorporarse hasta quedar sentado durante aproximadamente un minuto y hablar con su compañero Stephon Castle. El entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, pidió tiempo muerto para revisar a Wembanyama, quien corrió de inmediato por el túnel después de ponerse de pie.

San Antonio está en los playoffs de la NBA por primera vez desde 2019 y venció a Portland en el Juego 1 de la serie de primera ronda de la Conferencia Oeste.

Victor Wembanyama fue nombrado el lunes Jugador Defensivo del Año de la NBA, al ganar el premio por unanimidad. Promedió 25 puntos, 11.5 rebotes y el mejor registro de la liga con 3.1 tapones esta temporada.

EVG