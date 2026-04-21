Grupo Orlegi concreta venta del Atlas; conoce al nuevo dueño de los rojinegros

Grupo Orlegi concretó la venta del Atlas, esto luego de que cerró negociaciones con el empresario José Miguel Bejos, quien es dueño de los Pericos de Puebla, uno de los equipos que compiten en la Liga Mexicana de Beisbol.

“Conozco muy bien a José Miguel Bejos, es un buen amigo y gran empresario. Tiene empresas en Asturias y son parte del proceso”, comentó al respecto Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi.

🚨Orlegui vende Atlas a José Miguel Bejos y el jueves debe ser aprobado en la Asamblea de Dueños que se hará en Toluca. ⬇️https://t.co/YAzL7J1pmL — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 22, 2026

Luego de varios meses de negociaciones, Grupo Orlegi llegó a un acuerdo con José Miguel Bejos para concretar la venta del Atlas, noticia que ya fue comunicada a los trabajadores del club de la Liga MX, de acuerdo con reportes de otros medios nacionales.

¿Cuándo se hará oficial la venta del Atlas?

Según información de otros medios, la venta del Atlas se haría oficial este jueves 23 de abril, cuando se lleve a cabo la Asamblea de Dueños de la Primera División.

La venta del Atlas a parte de Grupo Orlegi al empresario José Miguel Bejos habría sido por 220 millones de dólares. La Asamblea de Dueños de la Liga MX daría el visto bueno en su reunión de este jueves.

Grupo Orlegi adquirió al Atlas en mayo del 2019 después de negociaciones con TV Azteca. En ese momento, Santos Laguna ya formaba parte de este grupo, por lo que la venta del Atlas se hace con el fin de terminar con la multipropiedad en el futbol mexicano.

Los logros del Atlas con Grupo Orlegi

Al Atlas le vino bien haber sido adquirido por Grupo Orlegi, pues pocos años después logró un histórico bicampeonato al coronarse en los Torneos Apertura 2021 y Clausura 2022. Los rojinegros no eran campeones de la Liga MX desde la Temporada 1950-1951.

Diego Cocca fue el entrenador que guió a La Academia al inédito bicampeonato, lo que consiguió de la mano de jugadores como Julián Quiñones, Julio Furch y Aldo Rocha, quien hasta la fecha se mantiene en la plantilla del club.

En los últimos torneos, el Atlas perdió la brújula y le ha costado trabajo regresar a los primeros planos del futbol mexicano.

EVG