Christian Martinoli y Luis García tendrían nueva casa tras recibir una irresistible oferta

Christian Martinoli y Luis García podrían dejar de formar parte de TV Azteca, o al menos dejarían de trabajar solamente para la televisora del Ajusco, pues el propio narrador reveló que la plataforma de streaming Netflix los buscó para relatar los partidos de la Selección Mexicana en la Copa Oro y Liga de Naciones de la Concacaf a partir del próximo año.

“Posiblemente la gente de Netflix, me han informado, que quieren negociar con el Doctor García para que vaya y transmita de forma, digamos, temporal los partidos de la Selección Mexicana”, comentó Christian Martinoli en el podcast Farsantes con Gloria.

¿Martinoli y el Dr García se van a Netflix? 😱🏟️



Tras la adquisición de derechos en México de los partidos de la Copa Oro y CONCACAF por parte de la plataforma, los narradores adelantaron que ya entablan negociaciones junto con TV Azteca 📺🎤



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Christian Martinoli adelanta pláticas con TV Azteca

En Farsantes con Gloria, Christian Martinoli mencionó que él y Luis García ya han platicado con TV Azteca acerca de la oferta que les hizo llegar Netflix.

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“Estamos en eso, estamos arreglando las cosas con Azteca, estamos en una situación de contrato con Azteca, con Rafa Rodríguez que es nuestro supremo, con el Pollo (Rodolfo Ramírez) que es nuestro director, con Benjamín que es el mero, mero”, comentó el narrador de 50 años de edad.

Christian Martinoli también reveló que las negociaciones con Netflix serían por los próximos ocho años, por lo que también narrarían el Mundial Femenil del próximo año en Brasil, evento cuyos partidos serán transmitidos por la plataforma de streaming.

“Ya estamos en negociación de ocho años que vamos a cerrar próximamente. Para estar otra vez dos ciclos mundialistas y podemos platicar por su puesto con nuestros jefes y decirles a Netflix, hay un pedazo de pastel que podamos compartir”, profundizó el cronista.

¿Cuándo comenzó la dupla Christian Martinoli-Luis García?

Christian Martinoli y Luis García coincidieron por primera vez en TV Azteca en el 2001. Sin embargo, fue un año después que comenzó su dupla, cuando José Ramón Fernández los eligió a ambos para narrar la final del Mundial de Corea-Japón 2002.

A partir de entonces, fue cada vez más común que ambos trabajarán juntos en las transmisiones de juegos de la Liga MX y de la Selección Mexicana en la televisora del Ajusco.

Christian Martinoli llegó a TV Azteca en 1998, poco después del Mundial de Francia. Luis García se sumó a la televisora en el 2001, un año después de que terminó su carrera como futbolista.

EVG