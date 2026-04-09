Jorge Campos anuncia su nuevo proyecto y Martinoli es su cómplice “vamos a demandar a todos” (VIDEO)

Jorge Campos es una de las figuras de Azteca Deportes que más quiere la afición mexicana por lo que aporta en las transmisiones de los partidos de la Liga MX. Además, tiene una personalidad única, aunque hasta hoy el exportero de los Pumas no tenía una cuenta oficial en redes sociales.

Fue Christian Martinoli el que estuvo insistiendo a la figura de la Selección Mexicana que se uniera al mundo de las redes sociales y este 9 de abril del 2026 ‘El Brody’ abrió su cuenta en Instagram, en donde se puede encontrar como @soyjorgecampos1. El anunció fue en un video con Martinoli en el que comenta que “vamos a demandar a todos” por las fotos que han utilizado del exguardameta del Tricolor.

Con una colaboración con la cuenta oficial de Christian Martinoli, fue como Jorge Campos anunció su llegada a las redes sociales y sus primeras dos publicaciones fueron una imagen de él con su original uniforme y el video junto al narrador de Azteca Deportes.

Jorge Campos ya pasó los 10 mil seguidores en Instagram

Jorge Campos apenas abrió su cuenta de Instagram, después de que varios aficionados y Christian Martinoli estuvieran presionando a la leyenda de los Pumas para que incursionara en el mundo de las redes sociales, aunque deberá aprender todas las funciones que tiene esta tecnología.

A pesar de que lleva unas cuantas horas que ‘El Brody’ inició su historia en las redes sociales, ya consiguió cruzar la meta de los 10 mil seguidores; de momento ya tiene poco más de 12 mil 600 followers en su cuenta @soyjorgecampos1 y solo cuenta con dos publicaciones.

Además, Jorge Campos solo tiene 8 cuentas a las que él sigue, que son: la de su hijo Antonio Campos, Luis ‘Doctor’ García, Azteca Deportes, la Selección Mexicana, la Liga MX, Christian Martinoli, la Federación Mexicana de Futbol y su pareja Marcy Raston, quien también apenas abrió su cuenta de Instagram.

DCO