¡Su nueva etapa! Jorge Campos sorprende a sus fans revelando su nuevo pasatiempo junto a su hijo (VIDEO)

Jorge Campos es catalogado como uno de los mejores porteros que ha tenido México, además de siempre dar de qué hablar por su peculiar forma de hablar en las transmisiones y sus ocurrencias en cada cobertura, ya sea en la Liga MX o la Selección Mexicana, pero esta vez presumió su nueva etapa como entrenador.

El exguardameta de los Pumas viajó hasta Acapulco en estas vacaciones decembrinas para pasar tiempo con su familia, aunque sin darle descanso a su hijo, pues en el video que publicó se puede ver que lleva a su hijo a la playa a entrenar como arquero.

Así como Jorge Campos lo hacía en el pasado, ahora lo hace con su hijo, enseñándole a cómo tirarse y atajar los balones en la arena de las playas de Acapulco, la ciudad natal del comentarista mexicano.

Como lo hacía Jorge Campos en sus mejores tiempos 🥹



Jorge Campos se encuentra entre los mejores arqueros mexicanos

A lo largo de la historia del futbol mexicano, varios arqueros mexicanos han surgido de los diferentes clubes de la Liga MX y Jorge Campos se encuentra en esa lista de guardametas aztecas como uno de los mejores del país.

Además de Pablo Larios, Adolfo Ríos, Pilar Reyes y Guillermo Ochoa, ‘El Brodi’ es uno de los cinco mejores guardametas de México, por lo que hizo en su carrera y por ser una leyenda de los Pumas.

En esta época también sigue siendo un icono e ídolo de los aficionados mexicanos, por sus ocurrencias y todo lo que llega a hacer en la televisión junto a Christian Martinoli y el ‘Doctor’ García.

1.68 de estatura, el #9 en la espalda, uniformes inolvidables, saltos imposibles… y cuando se aburría, jugaba de delantero!



Jorge Campos compartirá micrófonos con un arquero mundialista en el 2026

Jorge Campos estará participando en el Mundial 2026 con TV Azteca, pero eso no es todo, pues la televisora del Ajusco juntará a dos leyendas del futbol, cada una a su nivel, pues ‘El Brodi’ podrá compartir micrófono con un exarquero campeón del mundo.

La leyenda de los Pumas estará junto a Iker Casillas durante el Mundial del 2026, pues TV Azteca trajo al exguardameta español para ser parte del equipo de cara al torneo que organiza la FIFA.

Este será un gran junte, pues la experiencia de Iker Casillas con las ocurrencias de Jorge Campos será una gran dupla para toda la gente que vea los partidos del Mundial a través de la pantalla de TV Azteca.

