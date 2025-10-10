¿Jorge Campos, vetado de la Selección Mexicana? Javier Aguirre habla de la leyenda y cómo distrae a Malagón

Uno de los personajes más carismáticos del futbol mexicano es Jorge Campos, exportero del Tricolor, quien al parecer no tiene del todo contento a Javier Aguirre, pues el actual entrenador de la Selección Mexicana comentó que distrae a los arqueros, en especial a Luis Ángel Malagón.

“Le digo a Malagón y Tala que no se relajan, luego veo a Malagón discutiendo con alguien afuera. Y ya le dije a Jorge Campos que no me de lata, porque se pone detrás de él a decirle cosas, déjalo en paz y le digo (Malagón) tú no mires, el partido está allá, el portero está distraído y gol…“, dijo Aguirre en charla con Fox Sports.

Luis Ángel Malagón se perfila para ser el portero titular de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, pues desde hace tiempo que es el referente del equipo en esa parte del campo, además que al parecer no hay un jugador que le llegue al nivel.

Como segundo arquero está Raúl Rangel, de Chivas, quien es constante en los llamados, pero cuando le ha tocado jugar no ha podido demostrar su verdadero nivel, aunque en la presente Fecha FIFA de octubre estaría jugando ya sea ante Colombia o Ecuador.

Sobre el tema si Guillermo Ochoa está contemplado para estar en la nómina de los convocados a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, el entrenador del Tricolor volvió a dejar la puerta abierta para que el arquero viva su sexto torneo del orbe.

“En Copa Oro fue fundamental, no jugó, pero sabes cómo entrena, cómo le mete presión a los otros dos (Malagón y Tala)”, dijo Aguirre sobre Ochoa, recordando que les mete presión a los porteros con su experiencia.

¿Quién es el próximo rival de la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana derrotó por última ocasión a Colombia, el 7 de septiembre del 2010. El escenario fue el Estadio Universitario de Monterrey en un partido amistoso, carácter del encuentro de este sábado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, donde el Tricolor se mide ante los Cafeteros en su primero de dos compromisos en la penúltima Fecha FIFA del año.

Desde aquel triunfo hace 15 años, México enfrentó en en tres ocasiones más a La fiebre amarilla y en todas y cada una de ellas cayó vencido, y en las dos más recientes sucumbió por pizarra de 3-2 tras dejar escapar ventajas de 2-0.

La Selección Mexicana llega con algunas bajas sensibles al duelo de mañana contra los colombianos y al del próximo martes ante Ecuador. Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Rodrigo Huescas, Luis Chávez y Roberto Alvarado no fueron contemplados por lesiones.

aar