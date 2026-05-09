La escalofriante caída en Le Mans que podría dejar al motociclista fuera de la temporada (VIDEO)

Marc Márquez vivió un momento de tensión en Le Mans cuando perdió el control de su motocicleta y sufrió una dura caída en la vuelta 14 de la pista. Los médicos entraron corriendo al lugar de los hechos para ayudarlo tras su accidente; afortunadamente, salió del circuito por su propio pie, pero el parte médico mostró una lesión aparatosa para el español.

El Ducati Lenovo Team informó que Marc Márquez sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, por lo que se perderá el resto del fin de semana en Francia, y la escudería informó que tampoco tendrá actividad en la próxima carrera del MotoGP en Barcelona.

¡¡PERO QUÉ GOLPAZO SE DIO MARC MÁRQUEZ!! 😱



El 93 se fue al suelo y la Ducati quedó dando vueltas por el asfalto de Le Mans.



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La respuesta de Marc Márquez tras su accidente en Le Mans

Marc Márquez logró salir por su propio pie de la pista tras su accidente; sin embargo, sufrió una terrible lesión y el motociclista español habló al saber su diagnóstico, asegurando que necesitará cirugía.

“La lesión de hoy es una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y necesitaré cirugía. No lo había anunciado antes, pero ya tenía programada una operación en el hombro derecho después del Gran Premio de Cataluña porque, tras Jerez, me di cuenta de que algo no iba bien. Tras más exámenes médicos, se descubrió que, debido a la caída en Indonesia, un tornillo está roto y otro está doblado de forma inusual. Este último termina tocando el nervio radial, que es muy importante para el brazo, y esto explica los problemas y caídas recientes”, comentó el español.

A pesar de que necesita varias cirugías, el motociclista reveló que “ahora tenemos que tomárnoslo con calma, ya que va a ser una operación larga, mantener una actitud positiva y ver cómo evoluciona la situación”.

🥐🇫🇷🥈Saturday Recap



➡️Francesco Bagnaia and the Ducati Lenovo Team take second place in #FrenchGP Sprint. Marc Márquez suffers injury following a crash

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¿Cuándo será la próxima carrera en el Moto GP?

El MotoGP continúa la temporada este 2026 y, después de terminar la actividad en Le Mans, los motociclistas se prepararán para la siguiente fecha de la temporada, que será en la ciudad de Barcelona.

Del viernes 15 al domingo 17 de mayo, el MotoGP estará presente en el Circuito de Barcelona-Cataluña, para la sexta parada de la temporada.

Marc Márquez se perderá la parada del MotoGP en su país y no podrá participar en la carrera frente a su gente, un momento triste en la temporada para el motociclista español.

DCO