¡Caos en Praga! Fans impiden que su equipo sea campeón con una brutal invasión de cancha (VIDEO)

Un episodio de tensión se vivió en la cancha del Fortuna Arena durante el derbi de Praga, pues los aficionados del Slavia Praha invadieron el césped cuando faltaban cuatro minutos para que terminara el encuentro y su equipo se convirtiera en campeón del futbol de Chequia.

En las imágenes se puede ver que los ultras del Slavia Praha invadieron el campo con bengalas en las manos y su acción fue correr hasta la otra cabecera para lanzar esas bengalas a donde se encontraba la barra de animación del conjunto rival, el Sparta Praha, generando tensión entre los demás fans que estaban en el estadio.

Desafortunadamente, el partido fue suspendido a minutos de llegar a su fin y ya no se reanudó. Lo que se convertiría en una fiesta para celebrar el título se transformó en un momento de terror para los asistentes.

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💥INCREIBLE lo ocurrido entre el Slavia de Praga y el Sparta de Praga. El partido se ha suspendido cuando ganaban 3-2 los locales y han atacado a los hinchas visitantes. pic.twitter.com/8gMdqYabyu — 𝗟𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗮 𝗕 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 (@lacarabfutbol_) May 9, 2026

Jugadores del derbi salieron corriendo a los vestidores

Los hinchas se metieron a la cancha en pleno partido; por lo mismo, los jugadores tuvieron que correr de inmediato a los vestidores para resguardarse de los incidentes que ocurrieron, aunque en algunas imágenes se puede ver a uno de los porteros tirado en el césped siendo apoyado por uno de los aficionados.

De igual manera, la seguridad del recinto lo único que pudo hacer fue replegarse hacia el túnel para evitar que los fans se metieran hacia los vestidores, para que el conflicto no pasara a mayores o poner en riesgo la integridad del conjunto visitante.

Aún no hay una resolución oficial por parte de la liga, pero el Sparta Praha pedirá que los tres puntos se le otorguen a ellos por lo ocurrido en el campo del Fortuna Arena.

DCO