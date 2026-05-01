Directivos del futbol de Irán se reunirán con la FIFA en Zúrich para hablar del Mundial 2026

Gianni Infantino durante el Congreso de la FIFA, el jueves 30 de abril, en Vancouver.

Los dirigentes del futbol iraní se disponen a reunirse pronto con la FIFA en Zúrich para hablar de sus partidos del Mundial en Estados Unidos en junio.

“Tenemos muchos asuntos que discutir”, dijo el viernes el máximo dirigente del futbol iraní, Mehdi Taj, a su regreso a casa desde Canadá, donde no logró asistir al congreso anual de la FIFA celebrado el jueves en Vancouver.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, ha invitado a una delegación iraní a la sede del organismo con fecha límite del 20 de mayo, informó el viernes a The Associated Press una persona familiarizada con la propuesta. La fuente habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad que sigue rodeando el asunto.

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Gianni Infantino aprovechó visita a México para reinaugurar las instalaciones de selecciones nacionales en el CAR. ı Foto: AP

Esa fecha en Zúrich es tres semanas antes de que el plantel de Irán debe llegar a Estados Unidos, alojándose en una base de entrenamiento en Tucson, Arizona, para sus tres partidos de la fase de grupos en Inglewood, próximo a Los Ángeles, y Seattle.

“Nuestra postura es que pronto tendremos una reunión con la FIFA”, declaró Taj a medios iraníes el viernes.

Irán es una potencia del futbol asiático, pero su capacidad y disposición para acudir al Mundial han sido cuestionadas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares el 28 de febrero. El torneo será coorganizado por Canadá y México.

FIFA Council increases record financial distribution to all 48 Participating Member Associations at the @FIFAWorldCup 2026™️ at meeting ahead of the 76th FIFA Congress in Vancouver, Canada. — FIFA (@FIFAcom) April 28, 2026

El presidente de la FIFA Gianni Infantino abrió su discurso el jueves ante los líderes del fútbol mundial, con la ausencia de Irán como única entre las 211 federaciones miembro, con una reiteración de que Irán acudirá y jugará según lo previsto en Estados Unidos.

En la Casa Blanca más tarde el jueves, el presidente Donald Trump confirmó su respaldo al equipo de Irán y añadió: “Si Gianni lo dijo, me parece bien”.

Trump e Infantino se han aliado estrechamente en torno a los preparativos del Mundial, que afronta desafíos que van más allá del caso de Irán. Uno es la concesión de visas de entrada a aficionados de varios países africanos y otro es la seguridad.

FIFA deja fuera del Mundial 2026 a dos selecciones. ı Foto: Instagram

Irán enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en su grupo, del 15 al 26 de junio. Los dos primeros encuentros serán en el estadio de la NFL de los Rams de Los Ángeles Y el tercero se disputará en el estadio de los Seahawks de Seattle.

Si Irán avanza como segundo de su grupo, el equipo podría enfrentar a Estados Unidos en la ronda de dieciseisavos de final en el estadio de los Cowboys de Dallas el 3 de julio.

La liga iraní de futbol se suspendió después de que comenzó la guerra y no está previsto que se reanude antes del Mundial. El plantel disputó dos partidos de preparación en marzo en una concentración en Antalya, Turquía, adonde podría regresar este mes para alistarse para el Mundial, que comienza el 11 de junio.

DCO