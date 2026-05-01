Osmar Olvera termina su participación en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados con un bronce

Osmar Olvera se lleva tres medallas de la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados.

Osmar Olvera volvió a firmar una gran actuación en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados al quedarse con la medalla de bronce en la prueba desde el trampolín de 3 metros, quedando por detrás de los dos competidores de China.

El primer lugar de la competencia fue para Zongyuan Wang quien sumó 544.35 puntos en sus seis intentos, la medalla de plata se la quedó su compatriota Jiuyuan Zheng al conseguir 500.50 unidades y el tercer puesto fue para Osmar Olvera con 480.50 puntos. El mexicano termina su participación en China con tres medallas.

Los 6 clavados de Osmar Olvera que le dieron la medalla de bronce en la Súper Final de Copa del Mundo de Clavados.



Logró reponerse de un mal tercer clavado para subirse al podio. pic.twitter.com/F7Nf3brIqk — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) May 2, 2026

El clavadista mexicano ya no tendrá actividad en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados y regresará al país con tres medallas en su cuenta personal, dos de plata y una de bronce, las cuales consiguió en los primeros dos días de actividad de este torneo.

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La primera presea llegó en la prueba de clavados sincronizados desde el trampolín de 3 metros, en la que compitió de la mano con su compañero Juan Celaya y sumaron 420.57 puntos para subirse al segundo escalón del podio.

La segunda medalla para el clavadista mexicano fue en la prueba de equipos mixtos desde el trampolín de 3 metros y la plataforma de 10 metros, en la que compitió con Alejandra Estudillo, Randal Willars y Aranza Vázquez para quedarse con el segundo puesto de la contienda.

El clavadista mexicano Osmar Olvera suma su tercera medalla en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026. 🇲🇽🥉



Gana bronce en trampolín 3 metros individual, con una puntuación de 480.50 unidades.



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Osmar Olvera volverá a México con la mira en su nuevo reto en su carrera, su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se llevarán a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, en busca de la medalla que le hace falta en su vitrina personal.

Tanto Olvera como Juan Celaya aún no han podido colgarse una presea en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una meta que tienen ambos para este año. En caso de ganar una medalla en Santo Domingo, los dos clavadistas tendrán una presea de los torneos más prestigiosos, Juegos Olímpicos, Copa del Mundo, Panamericanos y Centroamericanos.

La actividad de la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados terminará hasta el domingo 3 de mayo, cuando se lleve a cabo la última prueba, que será desde la plataforma de 10 metros, en la que veremos a Randal Willars pelear por una medalla.

DCO