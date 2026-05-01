Clavados

México gana medalla de plata en equipo mixto de 3 y 10 metros en Copa del Mundo de Clavados

Osmar Olvera, Randal Willars, Alejandra Estudillo y Aranza Vázquez se colgaron dos preseas para México en el Mundial de la especialidad en Beijing

México gana medalla de plata en la Copa del Mundo de Clavados de China en la prueba de equipo mixto de 3 y 10 metros
México gana medalla de plata en la Copa del Mundo de Clavados de China en la prueba de equipo mixto de 3 y 10 metros Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

México gana medalla de plata en equipo mixto de 3 y 10 metros en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, en China. Las preseas fueron obtenidas por Osmar Olvera, Randal Willars, Alejandra Estudillo y Aranza Vázquez.

El equipo mixto mexicano terminó la prueba con 422.50 puntos, siendo superado por otra potencia como lo es China con 463.70 unidades. El bronce fue para Australia con 410.45 puntos.

De igual manera, y en el mismo evento, el dúo conformado por Kevin Berlín y Randal Willars conquistó el bronce en la plataforma sincronizada de 10 metros, con una puntuación de 403.02.

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La medalla de plata del equipo mixto fue la segunda de tres que México ganó en el día inaugural de la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, en China.

Osmar Olvera y Juan Celaya se llevaron la plata en trampolín 3m sincronizado con una puntuación de 420.57. Los medallistas olímpicos mexicanos siguen demostrando que están en la élite mundial del deporte.

aar

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