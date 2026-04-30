Osmar Olvera y Juan Celaya arrancan la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados con medalla de plata

Osmar Olvera y Juan Celaya iniciaron su participación en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados con una medalla de plata en la prueba de clavados sincronizados desde el trampolín de 3 metros para darle su primera presea a la delegación mexicana en esta competencia.

El primer lugar de la primera prueba de la Súper Final fue para la pareja de China conformada por Zongyuan Wang y Jiuyuan Zheng, quienes sumaron 460.68 puntos en sus seis intentos. Osmar Olvera y Juan Celaya reunieron 420.57 unidades para el segundo puesto y el tercer escalón fue para los británicos Anthony Harding y Jack Laugher con 406.20 puntos.

Este es un gran inicio de los mexicanos en la competencia, en la que buscarán superar a los chinos una vez más, aunque no será nada sencillo al ser la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados, un torneo que ayuda a los clavadistas mexicanos para lo que viene en el resto del año.

¡Plata para México 🇲🇽🥈!



Osmar Olvera 🇲🇽 y Juan Celaya 🇲🇽 le dan la primera medalla a nuestro país en la Super Final de Copas del Mundo 🏆🌏 de Clavados 🌊



Hacen su típico festejo 🏈 en el podio de los 3m sincronizados pic.twitter.com/sgU8wExryh — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) May 1, 2026

¿Cuándo será la próxima competencia de Osmar Olvera y Juan Celaya en China?

La Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados apenas comienza y los mexicanos tendrán actividad desde el viernes 1 de mayo hasta el domingo 3 del mismo mes. Con la medalla de Osmar Olvera y Juan Celaya, México se coloca en el segundo puesto del medallero.

La siguiente competencia para Olvera será este viernes 1 de mayo en punto de las 4:30 horas, tiempo del centro de México. Competirá en la prueba de equipos mixtos del trampolín de 3 metros y la plataforma de 10 metros, en la que competirá al lado de Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo y Randal Willars.

Mientras que la próxima competencia de Juan Celaya será también este viernes en punto de las 21:02 horas, tiempo del centro de México, para participar en el Head To Head desde el trampolín de 3 metros. Osmar Olvera también participa en esta prueba.

DCO