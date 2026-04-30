¡Dura baja! André Jardine pierde a una de sus figuras para enfrentar a Pumas y el América sufre

El América afrontará uno de sus retos más importantes de la temporada al medirse ante los Pumas en los cuartos de final de la liguilla del futbol mexicano, pero a tan solo días de recibir a los auriazules en la cancha del Estadio Azteca, las Águilas anunciaron la dura baja de una de las figuras del equipo.

A través de su cuenta de X, el Club América informó que Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga sufrió una fractura en la clavícula izquierda, por lo que se perderá gran parte de la fiesta grande del futbol mexicano.

“El Club América informa que derivado de un choque accidental en el entrenamiento, Raúl Zúñiga sufrió fractura de clavícula izquierda, la cual requirió tratamiento quirúrgico, mismo que se realizó sin complicaciones. El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a evolución”, se puede leer en el comunicado.

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PARTE MÉDICO



El Club América informa que derivado de un choque accidental en el entrenamiento, Raúl Zúñiga sufrió fractura de clavícula izquierda, la cual requirió tratamiento quirúrgico, mismo que se realizó sin complicaciones.



El tiempo de recuperación de nuestro jugador… pic.twitter.com/wHroiQDdem — Club América (@ClubAmerica) May 1, 2026

La Pantera Zúñiga podría perderse el resto de la temporada con América

Esta noticia llega en un momento cumbre de la temporada, pues el América inicia la liguilla del Clausura 2026 y no tendrá a uno de sus delanteros disponibles, así que solo el Pato Salas estará listo para disputar la serie ante los Pumas.

Una fractura en la clavícula puede tomar un tiempo de recuperación de 6 a 12 semanas en adultos, por lo que el delantero colombiano podría perderse el resto de la temporada con las Águilas, ya que la liguilla termina el 24 de mayo con la gran final de vuelta, pero el América podría quedar fuera antes.

‘La Pantera’ Zúñiga no es un jugador que le agrade mucho a la afición americanista, ya que sus actuaciones no han sido las esperadas y en el encuentro ante Toluca falló una jugada con el arco abierto, dejando ir la ventaja para el equipo de André Jardine.

Nuestro enfoque sigue claro. 🧠👌 pic.twitter.com/7OGfLq7oTK — Club América (@ClubAmerica) May 1, 2026

La afición del América contenta por la lesión de La Pantera Zúñiga

A pesar de ser una baja importante para el América, pues se quedan solo con el Pato Salas y Henry Martín saliendo de su lesión, la afición de las Águilas se mostró contenta en redes sociales por la lesión de ‘La Pantera’ Zúñiga.

Algunos comentarios de los internautas eran agradeciendo al jugador que chocó con el colombiano en el entrenamiento, acción por la que Zúñiga se fracturó la clavícula.

“Digan quién fue el héroe, se merece una estatua en Coapa”, “Qué buenoooooooooooo favor que nos hizo, ahora sí voy a ir al estadio”, “Qué bueno, nos hicieron un favor con ese put... tronco” y “Gracias a Dios se lesionó el peor jugador de la historia”.

DCO