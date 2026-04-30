Allan Saint-Maximin recuerda su paso por América y revela la razón por la que no pudo triunfar en Liga MX

Allan Saint-Maximin fue el fichaje bomba del América para el Apertura 2025. En este torneo en el que el América quedó fuera en cuartos de final y la afición se mostró molesta con el delantero francés por sus malas actuaciones con las Águilas, él reveló la razón de su bajo rendimiento en la Liga MX.

“Fue muy difícil en México, por la altitud. Nunca había jugado en un club a tanta altura. Ver algunos jugadores sangrar por la nariz durante los entrenamientos, jugadores parando porque tenían problemas para respirar... era algo que jamás había visto”, comentó Allan Saint-Maximin.

Cabe recalcar que la Ciudad de México está a 2,240 metros sobre el nivel del mar, razón por la que varios deportistas tienen que acoplarse primero a la capital de México para poder desempeñar sus habilidades.

TE RECOMENDAMOS: Golf Estas son las golfistas latinas que participarán en el Riviera Maya Open 2026

Estos fueron los números de Allan Saint-Maximin con el América

Allan Saint-Maximin salió del América en febrero del 2026 después de un problema de racismo que tuvo con sus hijas en el país. Sin embargo, su actuación con las Águilas fue poco y nada, ya que no pudo ayudar al equipo de André Jardine a llegar a la final.

Durante su paso por el conjunto de Coapa, el delantero francés participó en 16 encuentros con los azulcremas, logrando tres goles y dos asistencias, una de sus anotaciones fue en su debut con el América en el partido ante Atlas en el Estadio Jalisco.

Mientras que con el Lens ya igualó lo conseguido con las Águilas, pues con la escuadra francesa ya tiene tres goles y tres pases a gol en diez encuentros, además de que el 22 de mayo jugaran la final de la Copa de Francia ante el Niza.

El América inicia su camino en la liguilla del Clausura 2026 contra Pumas

Tras las 17 jornadas de la fase regular de la Liga MX, los cuatro enfrentamientos de cuartos de final de la liguilla del futbol mexicano se definieron, dejando como resultado un Clásico Capitalino para definir a uno de los semifinalistas.

El América se medirá ante los Pumas en la primera fase de eliminación, la serie que más llama la atención de la afición por el tipo de partido que llegan a protagonizar estas dos escuadras, tanto en las gradas como en el campo de juego.

El primer compromiso será en la cancha del Estadio Azteca el domingo 3 de mayo y la vuelta se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario para definir a uno de los semifinalistas.

DCO