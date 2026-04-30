Estas son las golfistas latinas que participarán en el Riviera Maya Open 2026

María José Marín es una de las latinas participantes en el torneo.

El Riviera Maya Open at Mayakoba inició este jueves con la primera ronda, en la que iniciaron su camino por el título varias golfistas latinas que estarán demostrando su calidad en el campo durante esta semana.

Además de las nueve mexicanas en el field del Riviera Maya Open at Mayakoba, cuatro latinas más tomaron la salida este jueves, para rectificar que el poder latino está más presente que nunca en este evento de golf de talla mundial.

Estas son las golfistas latinas participantes en el Riviera Maya Open

Tras el primer día de actividad en el campo de golf de la Riviera Maya, Brianna Do y Melania Green son las líderes de la competencia al terminar la jornada con seis abajo del par de campo, para encaminarse al título.

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La paraguaya Sofía García la mejor ubicada, luego de la primera ronda, con un total de 70 golpes, dos bajo par, que la ubican en el T17. Sofía García consiguió birdies en los hoyos 5, 10, 13, 17 y 18, pero cometió bogeys en los 12, 7 y 9.

La colombiana María José Marín terminó en el T27, con 71 impactos, uno debajo de par. La jugadora amateur embocó birdies en los hoyos 7, 13 y 18; pero terminó con bogeys en los hoyos 2 y 9.

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¡DE PRIMERÍSMO NIVEL! 🔝



A partir de mañana tendremos el @RivieraMayaOpen en Playa del Carmen 🇲🇽, el único evento de la Gira @LPGA en Latinoamérica (30 abril-3 mayo)



Participan 9 golfistas mexicanas 🇲🇽:

lideradas por Gaby López, Isabella Fierro, y María Fassi con… pic.twitter.com/mV76F1Tz9j — 🇲🇽 Desde Olimpia MX 🇲🇽 (@DesdeOlimpiaMX) April 29, 2026

Daniela Darquea, de Ecuador, finalizó esta primera ronda con 75 golpes, tres sobre par, para colocarse en el T85. Daniela sumó seis bogeys, un doble bogey y cinco birdies.

La puertorriqueña María Torres fue la que terminó más abajo, en el 123, con una ronda de 84 golpes (+12). Sofía García y Majo Marín se perfilan como las dos que podrían superar el corte y continuar su participación durante el fin de semana.

Además, México cuenta con nueve representantes en el Riviera Maya Open y se trata de Isabella Fierro, María Fassi, Alejandra Llaneza, Andrea Ostos, Clarisa Temelo, Ana Jiménez, María Balcázar, Carolina Rotzinger y la favorita Gabriela López.

DCO