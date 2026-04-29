Chisato Iwai quiere repetir su campeonato en el Riviera Maya Open

Chisato Iwai se presenta en la sala de prensa y de inmediato se sorprende. A pesar de ser una figura mundial, la campeona de la primera edición del Riviera Maya Open at Mayakoba dice ponerse nerviosa frente a tantos reporteros. Pero intenta relajarse para platicar con los reporteros de cara al inicio del torneo.

Chisato se dice feliz de regresar a Mayakoba, donde levantó su primer título en su año como novata en LPGA. “El año pasado después de la victoria regresé a Japón y todos hablaban de mí, entonces tengo buenos recuerdos”, comenta la golfista japonesa.

LPGA Tour rookie Chisato Iwai captures the @RivieraMayaOpen! 🏆🍾



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No fue para menos, porque Chisato Iwai revela que en su país el golf está entre los tres deportes más populares en el país, sólo después del beisbol y el futbol, así que ganar el título en tierras mexicanas la convirtió en un orgullo del país nipón.

Esta vez tendrá una dura competencia. Y aunque el field luce más complicado, por la presencia de Nelly Korda, número uno del mundo, cuando a Chizzy le cuestionan qué tan difícil es repetir el triunfo del año pasado, responde que espera ganar esta semana, aunque advierte “el golf no es fácil, por eso trataré de concentrarme en lo mental e ir golpe por golpe”.

Chisato Iwai tiene claro que si pudiera hacer algo fuera de las actividades en el torneo sería ir a la playa, nadar y disfrutar buena comida. Pero también menciona algo peculiar, tiene ganas de ver algún baile mexicano.

Tune in tonight at 8 p.m. ET for a re-air of Chisato Iwai's first LPGA Tour win at the 2025 Riviera Maya Open at Mayakoba 📺



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Para Chisato tener la compañía de su familia en cada certamen, es un apoyo que considera primordial. “Siempre nos divertimos... mi madre me ayuda en lo mental y mi padre es muy apasionado, es por eso que la atmósfera es tan buena. Estoy orgullosa de mis padres”.

Con la mente más tranquila, al ser su segundo año en el Tour LPGA, Chisato Iwai está preparada para el desafío. Será su noveno torneo en el año; ha pasado el corte en siete y suma tres top 10. El Riviera Maya Open at Mayakoba es la oportunidad perfecta para conseguir su primer bicampeonato en su carrera.

DCO