Jannik Sinner vence a la promesa española Rafael Jódar y avanza a semifinales del Abierto de Madrid

Jannik Sinner en su juego ante Rafael Jódar en el Abierto de Madrid

El número uno mundial Jannik Sinner fue demasiado para Rafael Jódar, la más reciente sensación del tenis español. La racha de Jódar se frenó al sucumbir el miércoles 6-2, 7-6 (0) ante Sinner en los cuartos de final del Abierto de Madrid.

Jódar, de 19 años, ha ido escalando rápidamente en el ranking y había impresionado en Madrid con triunfos ante rivales por delante suyo en el ranking como Alex de Miñaur y Joao Fonseca. “Qué jugador”, en el lente de la cámara en la cancha tras el partido en la pista central de la Caja Mágica.

“Al principio quizá sentía algo de tensión, lo cual es normal”, dijo Sinner en una rueda de prensa. ”Pero después salió un buen partido. Yo tenía un poco de experiencia, ya sabes, un poco más de experiencia que él en momentos cruciales, pero fue un buen partido”.

Sinner ya había elogiado al español en otras ocasiones, y estuvo a pie de pista para ver a Jódar cuando venció al australiano de Miñaur, quinto preclasificado, en la segunda ronda.

“Esa es también una de las razones por las que fui a verlo, a él y a Joao Fonseca. Me gusta mirar porque sé que potencialmente serán futuros rivales”, comentó. “Cada uno es un jugador muy diferente, y tienes que ajustarte”.

Jódar, número 42 del ranking, disputaba por primera vez unos cuartos de final en un torneo Masters 1000. Ya se había convertido en apenas el tercer español, después de Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, en anotarse una victoria en el cuadro principal en Madrid antes de cumplir 20 años.

“Es un jugador de mucha calidad. Teniendo 19 años lo que ha hecho ya demuestra que sabe jugar puntos importantes”, dijo Sinner a pie de cancha. “Seguro que jugaremos más partidos. Es un jugador en crecimiento”.

Jódar obtuvo a principios de mes en Marrakech su primer título del circuito ATP y luego alcanzó las semifinales en Barcelona. Hace apenas un año estaba fuera de los primeros 600 del ranking y recién en marzo irrumpió dentro del Top 100.

La experiencia del No. 1 mundial 👀



🇮🇹 @janniksin toma el timón del partido (6-2) ante Jódar en el Estadio Manolo Santana.#MMOPEN pic.twitter.com/6y1n2yEbpT — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 29, 2026

“Jannik jugó muy bien durante todo el partido. Me llevo muchas cosas positivas e intento aprender de este partido para el futuro. Intentaré volver a verlo e intentar aprender de este partido”, dijo Jódar.

Fue la 21ma victoria consecutiva de Sinner, quien salvó los siete puntos de quiebre que enfrentó. Disputará las semifinales en Madrid por primera vez. El italiano completó el pleno de apariciones en semifinales en los nueve torneos Masters 1000.

Sinner, quien enfrentará a continuación al ganador del duelo entre Arthur Fils y Jiri Lehecka, busca convertirse en el primer jugador en ganar cinco Masters 1000 consecutivos.

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