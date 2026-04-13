Jannik Sinner recupera cima de la ATP 217 días después

El tenista italiano Jannik Sinner conqusitó el Masters de Montecarlo por primera vez en su carrera al vencer en la final por 7-6 y 6-3 al campeón defensor Carlos Alcaraz y recuperó el puesto número 1 del ranking de la ATP, 217 días después de que perdió el trono justamente a manos del murciano, luego del Abierto de Estados Unidos del año pasado.

“El resultado es increíble. Volver al número 1 significa mucho para mí”, exclamó el italiano tras su coronación después de dos horas y 14 minutos de partido. Sinner, que ha ganado cuatro Grand Slams, enfrentó en una final por novena ocasión a Alcaraz, quien tiene siete títulos de un major, en lo que a menudo se conoce como la rivalidad Sincaraz.

El Dato: Jannik Sinner ganó su primer Masters 1000 en Toronto, Canadá, en el 2023, después de superar en el duelo definitivo al australiano Álex de Miñaur (6-4 y 6-1).

Sinner recortó la ventaja de Alcaraz en sus enfrentamientos directos a 10-7 al conquistar el título 27 de su carrera en total y su primer título Masters sobre arcilla. El italiano de 24 años, volverá al número 1 del ranking ATP hoy.

“Carlos (Alcaraz), felicitaciones para vos y tu equipo. Están logrando cosas increíbles año tras año. Seguís demostrando por qué sos el jugador que sos. Estás logrando cosas que nadie había conseguido a tu edad”, recalcó.

Jannik Sinner remontó un 3-1 en contra en el segundo set en medio de condiciones ventosas en el Monte Carlo Country Club y cerró el partido con su servicio, al sentenciarlo en su primer punto de partido cuando Carlos Alcaraz devolvió un golpe de derecha largo.

27 títulos en su carrera tiene Jannik Sinner

“Había un poco de viento, una brisa. Condiciones distintas a las que ha traído el torneo. Estoy muy contento de ganar un gran título en esta superficie; no lo había hecho antes y significa mucho para mí” explicó el tenista italiano.

Carlos Alcaraz había ganado sus últimos 17 partidos sobre arcilla y elogió a Sinner, quien se alzó con la victoria y el título, su tercero de forma consecutiva, después de haberse coronado en Indian Wells y Miami en marzo.

“Es impresionante lo que has conseguido ahora mismo. Según sé sólo un hombre en la Era Abierta había ganado el Sunshine Double y Monte-Carlo. Tú ahora eres el segundo en lograr algo increíble. Ya experimenté cuán difícil es conseguirlo”, indicó el deportista español.

Jannik Sinner cayó de rodillas después de que el golpe de Alcaraz se fuera afuera y luego trotó para celebrar con su equipo.

Fue el tercer título del año para Sinner, después de arrasar en Indian Wells y Miami (también ganando esas finales en sets corridos) para convertirse en apenas el cuarto hombre en alcanzar la final en los primeros tres Masters de la temporada. Sinner se unió a la gran figura del tenis Novak Djokovic (en 2015) como el único en ganar los primeros tres Masters.

Los dos títulos de Carlos Alcaraz este año incluyen el Abierto de Australia, donde el español de 22 años se convirtió en el hombre más joven en ganar los cuatro torneos grandes del tenis y se le consideró como el cambio generacional.

Protagonizó una remontada impresionante para vencer a Jannik Sinner en la final del Abierto de Francia del año pasado, luego perdió la final de Wimbledon ante Sinner antes de volver a derrotarlo en la final del Abierto de Estados Unidos.

El Masters 1000 de Montecarlo marcó el inicio fuerte de la temporada sobre arcilla en el viejo continente. De hoy hasta el 19 de abril es el turno de los ATP 500 de Barcelona y Múnich. El Mutua Madrid Open está programado para llevarse a cabo del 20 de abril al 3 de mayo en la capital de España. Un día después, el 4 de mayo, arrancará el Masters 1000 de Roma, a concluir el día 17 del mismo mes.

RANKING DEL ATP ı Foto: Especial

“Gracias por llevarme al límite y por entenderme. Ha sido una semana muy interesante, tratando de entender nuevamente cómo jugar en esta superficie. Lograr esto aquí significa mucho para mí”, añadió el del país de la bota.

Roland Garros, el segundo Grand Slam del 2026, comenzará el próximo 18 de mayo y concluirá el 7 de junio. El actual campeón es Carlos Alcaraz, quien precisamente se impuso a Jannik Sinner en el partido por el título en Francia (4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6).

Poco después, el 29 de junio, se pondrá en marcha Wimbledon, el tercer Major del año, cuyo monarca es Jannik Sinner, quien en la final del 2025 venció a Carlitos, por lo que se espera que ambos de nuevo se encuentren en las finales de los torneos más importantes y hagan más interesante e intensa su rivalidad.

El máximo ganador de Masters 1000 en la historia desde 1990 hasta la fecha es el serbio Novak Djokovic, quien acumula 40 títulos de dicha categoría.

El serbio, de 38 años, tiene un producto de siete en París-Bercy, cinco proclamaciones en Indian Wells, seis en Miami Open, dos en Monte-Carlo, tres en Madrid Open, seis en Roma, cuatro en Canadá, tres en Cincinnati y cuatro en Shangai.