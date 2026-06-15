La CEO y el padre secreto de su hija: ¿Qué actores interpretan a Emilio Salinas y Renata Reyes?

La CEO y el padre secreto de su hija

El CEO y el padre secreto es una serie de episodios breves que está dando de qué hablar en redes sociales, en gran parte por los protagonistas del drama, Emilio Salinas y Renata Reyes, quienes han sabido capturar a la audiencia con su historia de amor y secretos.

¿De qué trata La CEO y el padre secreto?

En la serie El CEO y el padre secreto, conocemos la historia de Emilio Salinas, el traficante de armas más poderoso del mundo, quien vivía con una identidad encubierta cuando conoció a Renta Reyes.

La CEO y El Padre Secreto De Su Hija ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Ellos compartieron una noche inesperada y él desapareció para proteger su misión, a pesar del vínculo que se había formado entre ambos. Cuatro años después, Renata regresa con una hija que fue fruto de aquel encuentro.

Ahora, deberá protegerlas a las dos sin revelar quién es realmente, mientras su pasado amenaza con alcanzarlo. La trama promete una historia atrapante y llena de drama.

Los actores de El CEO y el padre secreto

Los protagonistas de esta historia son dos jóvenes y talentosos actores que dan vida a un hombre lleno de secretos y la mujer que se convierte en su más grande debilidad.

Por un lado, Andrés Vilchez interpreta a Emilio Salinas, un actor peruano conocido por protagonizar la novela Ciro: El ángel del Colca; así como su papel de Marco en Ven, baila quinceañera.

El actor tiene 35 años de edad y nació el 25 de mayo de 1991. Es de Lima, la capital del país, y para el drama de La CEO y el padre secreto de su hija, interpreta a un hombre misterioso con una identidad secreta.

Por otro lado, Paulina Ruiz es una actriz y modelo mexicana, quien en 2022 debutó en la novela Amor Dividido. Es egresada del Centro de Educación Artística de Televisa en 2019 y actualmente tiene una carrera como actriz que va en aumento.

Con 28 años de edad, la joven nació el 7 de febrero de 1998 y en la novela La CEO y el padre secreto de su hija da vida a una mujer que en un encuentro inesperado con su coprotagonista, se embaraza.

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