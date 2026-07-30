La participación de Fede Vigevani en La Casa de los Famosos dejó uno de los momentos más emotivos de la temporada. Durante la dinámica de este jueves, el influencer tuvo la oportunidad de tener un videollamada con su mamá, Silvia, luego de días de aislamiento; sin embargo, tomó una decisión que sorprendió tanto a sus compañeros como al público.

En lugar de aceptar la llamada, Fede decidió renunciar al beneficio para habilitar una regadera para toda la casa, priorizando el bienestar de sus compañeros sobre la posibilidad de escuchar la voz de su familia.

El gesto rápidamente se volvió viral y despertó la curiosidad de miles de usuarios que comenzaron a preguntarse quién es Silvia, la mujer que ha acompañado al creador de contenido desde el inicio de su carrera.

TE AMO FEDE ERES EL MEJOR DE TODOS#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/QkrrgfMcnX — Ren💞 (@renataariveraa) July 31, 2026

¿Quién es Silvia, la mamá de Fede Vigevani?

La mamá del influencer uruguayo se llama Sylvia de Arce, aunque entre los seguidores de Fede es conocida simplemente como Silvia.

A diferencia de su hijo, Silvia no es influencer ni figura pública. De hecho, ha optado por mantener su vida personal lejos de las redes sociales y de la exposición mediática.

Sin embargo, eso no ha impedido que los fans la conozcan gracias a las apariciones que ha tenido en algunos videos del popular youtuber.

Está casada con Guillermo Vigevani y juntos formaron una familia con tres hijos: Agustina, Fabrizio y Federico, mejor conocido como Fede Vigevani.

La mamá de Fede ya estaba en videollamada por si él escogía la opción de hacer videollamada con su mamá pero dice que ella sabía que su hijo iba elegir lo que fuera para todos 😭🩵#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/bv9qwlg8Yr — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) July 31, 2026

La mujer que siempre ha apoyado a Fede

Aunque pocas veces habla públicamente, Fede ha contado en distintas ocasiones que su mamá fue una de las personas que más lo apoyó cuando decidió dedicarse a crear contenido en internet.

Incluso, uno de sus primeros videos virales surgió gracias a un esmalte de uñas que pertenecía a Silvia, un detalle que el creador ha recordado con humor en varias ocasiones.

Tras el emotivo momento vivido en La Casa de los Famosos, muchos seguidores destacaron que la decisión de Fede demuestra los valores con los que fue educado, por lo que la figura de Silvia volvió a cobrar relevancia entre quienes siguen de cerca la trayectoria del influencer.

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MSL