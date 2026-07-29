La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los habitantes NOMINADOS este 29 de julio?

¿Quiénes son los habitantes NOMINADOS este 29 de julio en La Casa de los Famosos México 2026?

Este miércoles 29 de julio se lleva a cabo la primera nominación entre los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026. El programa arrancó el pasado domingo y a solo tres días de su inicio, las estrellas ya deben estar lista para elegir a los participantes que nominarán.

Nominados de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 29 de julio

Los nominados de la primera semana en La Casa de los Famosos México 2026 son:

Aldo Rendón

Yanet García

Arantza Ruiz

Ximena Herrera

Luis Chaparro

Memo Schutz

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México 2026?

Los participantes del reality show mostraron una gran capacidad para adaptarse en los primeros días del aislamiento conjunto que continuará por un total de 10 semanas.

El proyecto dio desde el primer momento de qué hablar, con la participación de 18 personalidades. En esa misma noche, se eligió a Aldo Rendón como el primer nominado de la cuarta temporada del programa.

Asimismo, Cynthia Klitbo obtuvo la inmunidad gracias a Gema Garoa. También en el estreno, se reveló que Fede Vigevani no jugaría de la misma manera que el resto, pues su participación solo durará unas semanas y será un aliado de la producción y el público para hacer bromas.

A pesar de todo, Fede sí participa en las actividades del día a día; por este motivo, se convirtió en el ganador de la primera prueba de líder, por lo que obtuvo inmunidad y hasta un auto, que pidió poder regalar a Karina Torres, a quien subió a la suite con él.

Los primeros días del programa se han llevado a cabo de manera relativamente pacífica; sin embargo, no ha faltado el drama por pequeños detalles que podrían ser la antesala de problemas más grandes.

En ese sentido, Arantza Ruiz explotó contra Mariana Ochoa por un malentendido donde consideró que se estaba llevando el esfuerzo que ella puso para dejar los ingredientes listos para el desayuno al día siguiente.

Por su parte, Cynthia Klitbo estalló al revelar que hay una seria falta de higiene en el baño por parte de sus compañeros, al contar que ha encontrado restos de heces fecales en zonas insospechadas, incluyendo una de las regaderas.

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