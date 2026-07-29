¿Qué se robaron y cuánto dinero perdió Karely Ruiz tras el asalto en su casa?

¿Qué se robaron y cuánto dinero perdió Karely Ruiz tras el robo en su casa?

Karely Ruiz sufrió un robo con violencia en su casa durante la madrugada de este miércoles 29 de julio, después de que un grupo de hombres armados irrumpieran en su domicilio ubicado en la colonia Las Puentes en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás trabaja con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para esclarecer los hechos e identificar a los responsables del ataque a la integridad de la creadora de contenido.

🚨🏠 Reportan intento de secuestro contra Karely Ruiz en Monterrey.



Sujetos armados habrían ingresado a su domicilio; la influencer pidió ayuda al 911 y autoridades acudieron a resguardar a su familia. https://t.co/hdMI5mhgrT — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 29, 2026

¿Qué le robaron a Karely Ruiz en su casa?

Aunque en un inicio señalaron que los individuos que invadieron la casa de Karely Ruiz tenían la intención de secuestrar a la influencer, esto fue descartado por las autoridades. Sin embargo, se sabe que se robaron varias cosas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública municipal, Jhon Echeverry, uno de los afectados por el crimen, declaró que los agresores sustrajeron alrededor de 20 mil pesos en efectivo, además de diversos aparatos electrónicos y joyería.

De acuerdo con El Norte, esta joyería tenía un valor aproximado de 200 mil pesos mexicanos. Este medio también mencionó que a unos 30 metros del domicilio, policías hallaron bolsos Gucci valuado en alrededor de 30 mil pesos cada uno.

Los mismos habían sido abandonados junto a la banqueta, a un costado de una camioneta. Al parecer, estos bolsos habrían sido identificados como propiedad de la exboxeadora de Supernova.

Karely Ruiz :

7 hombres ingresaron a su domicilio y se llevaron 20 mil pesos en efectivo y 200 mil pesos en joyas. Su esposo se resistió y se lo madrearon.

😔

Siga grabando videos donde vive, señora.

🫢 pic.twitter.com/pUOdQiIOL2 — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) July 29, 2026

La Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás recibió un reporte a las 3:45 horas, después de que se informó que siete hombres armados ingresaron de manera violenta a la vivienda en el séptimo sector de la colonia Las Puentes.

Uno de los delincuentes golpeó al esposo de la influencer en la cabeza mientras le exigía que revelara dónde se encontraba el dinero dentro de la vivienda, según el afectado. Después de obtener lo que deseaban, escaparon de la vivienda. Dentro de la residencia se encontraban Karely Ruiz, así como su hija Madisson, quienes no sufrieron agresiones físicas.

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