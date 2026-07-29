Este jueves se difundieron en redes sociales reportes sobre un violento altercado en la residencia de Karely Ruiz, ubicada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Según usuarios, el incidente dejó al esposo de la influencer, Jhon Echeverry, golpeado y a su familia bajo resguardo de las autoridades. Descubre quién es el colombiano que conquistó a la creadora de contenido, con quien tiene una hija.

¿Qué les pasó a Jhon Echeverry y Karely Ruiz?

Según se dio a conocer en redes sociales, Jhon Echeverry y Karely Ruiz fueron víctimas de un robo, o de un intento de secuestro. El ataque habría ocurrido en la colonia Las Puentes/Las Fuentes de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Se especula que al menos siete hombres encapuchados y armados irrumpieron en la vivienda de la influencer, amenazando con llevarse a Karely Ruiz si no les entregaban más objetos de valor.

Reporte indican que Jhon Echeverry se lanzó a defender a su esposa, pero fue golpeado por los agresores. Mientras tanto, la regiomontana logró llamar al 911, por lo que los policías municipales y el grupo antisecuestro se movilizó.

Ni Karely ni su esposo se han pronunciado al respecto.

¿Quién es Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz que fue golpeado tras intento de secuestro?

El esposo de Karely Ruiz se llama Jhon Echeverry. Es un DJ y productor musical, conocido artísticamente como DJ John, de origen colombiano.

Se ha presentado en centros nocturnos de Miami, Orlando y ciudades de Europa. Además, ha tocado sus sets en diversas ciudades de México, como Tulum y Ciudad de México.

El estilo de Jhon Echeverry se centra en ritmos urbanos y música electrónica. Ha colaborado con artistas de talla internacional, como el DJ y productor español DANI MASI, con quien lanzó “COMPLICADO” y “RITMO PEGAO”.

En los últimos años su relación con Karely Ruiz ha llamado la atención del público; una de sus primeras publicaciones juntos fue en febrero de 2025, cuando compartieron con sus seguidores el nacimiento de su hija.

Desde entonces Jhon Echeverry y la influencer regiomontana publican fotografías y clips de sus viajes familiares o celebraciones especiales, como el bautizo de la pequeña.

Puedes leer: